El Parlament ha instat el Govern a modificar el Pla Especial de Sequera (PES) per tal que les instal·lacions esportives -amb i sense piscina- redueixin el consum total d'aigua en un mínim del 25% durant les tres fases de l'emergència per sequera. Es tracta d'una proposta de resolució transaccionada entre els grups de PSC i Junts -on ERC s'ha abstingut-, en el marc del ple monogràfic per sequera i canvi climàtic, que s'ha votat aquest dijous a la tarda al Parlament. D'altra banda, el ple ha rebutjat instar el Govern a definir el turisme com a sector específic, i a establir-ne restriccions concretes, d'acord amb una proposta de resolució d'En Comú Podem que no s'ha aprovat.

El text transaccionat entre PSC i Junts, aprovat al ple d'avui, inclou el reclam perquè el Govern modifiqui el PES per tal que, l'apartat de mesures a adoptar per a reduir el consum d'aigua a les instal·lacions esportives, tingui un nou redactat. Els dos grups han proposat d'aquesta manera que les instal·lacions esportives, tinguin o no piscina, redueixin el consum total d'aigua almenys en un 25% durant l'emergència per sequera. I que, per assolir aquests nivells de reducció, puguin reduir la pressió i la temperatura de l'aigua en aixetes i dutxes; reduir el temps de funcionament dels polsadors; el tancament de fins a un 15% de les dutxes disponibles; així com el tancament de les estacions d'aigua de les zones d'spa. També es recomanaria als usuaris que es dutxin a casa i no al centre esportiu. El Parlament també ha aprovat una proposta de resolució d'ERC que insta el Govern a assegurar un ús "racional i eficient" de l'aigua en activitats econòmiques essencials com la pagesia. I revisar les restriccions previstes a les diferents fases del PES per garantir la sostenibilitat de la petita i mitjana pagesia; així com una nova convocatòria d'ajuts especials per millorar l'eficiència dels canals de distribució d'aigua pel regadiu.