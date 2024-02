L’Hospital Sant Joan de Déu ha posat en marxa la primera unitat per al tractament dels casos més greus i complexos de trastorns de la conducta alimentària (TCA) en joves i adolescents que, per primer cop, inclou l’ingrés de tota la família del pacient en un apartament a tocar de l’hospital. Allà, el pacient i la seva família rebran teràpies de caràcter individual i grupal, com ara reproduir totes les fases d’un àpat familiar, en un ambient controlat però “més amable”. L’objectiu, ha destacat el conseller de Salut, Manel Balcells, és “evitar la cronicitat” dels pacients més “severs”, els que no han pogut ser estabilitzats després de més d’un any de tractament, donant eines al seu entorn per fer front a la malaltia.

La nova unitat, que tindrà una rèplica per als pacients adults, centralitzarà i incrementarà les places fins ara disponibles al centre del carrer Numància -al que substituirà- i donarà servei a tot el territori català. “Centralitzem aquest tractament complex amb una unitat específica ubicada al millor lloc, l’Hospital Sant Joan de Déu, i amb un abordatge diferent dels TCA que implicarà a les famílies”, ha destacat el conseller de Salut, Manel Balcells. El conseller ha recordat que els casos d’aquest tipus de trastorn s’han incrementat significativament després de la pandèmia i que calia una unitat específica per donar resposta al fenomen i tractar els casos més "rebels i complexos". Tot i el pas endavant que suposa, Balcells ha deixat clar que no és donarà solució al problema en el seu conjunt i que cal seguir treballant per “reforçar tota la cadena de tractament”, des del diagnòstic fins l’abordatge social de la malaltia. En aquest sentit, i sense entrar en detalls, el conseller ha avançat que el Govern vol abordar i regular d’alguna manera l’ús de les xarxes per evitar la pressió que molts joves pateixen. Quatre mesos de tractament La nova unitat, que ha comportat una inversió d’1,7 milions d’euros, oferirà un tractament d’uns quatre mesos dividit en quatre fases. Després d’una primera hospitalització d’uns 30 dies, les pacients i les seves famílies ingressaran en un dels apartaments habilitats a l’entorn del centre, que compten amb quatre habitacions, dues sales polivalents i un espai de calma. Durant aquest ingrés, que es preveu que tingui una durada mitjana de 15 dies, els professionals treballaran per aconseguir que la pacient recuperi un patró d’alimentació saludable i s’iniciarà l’apoderament de la família a través de la metodologia ‘family meal’, que consisteix en reproduir un àpat en família. Finalitzada aquesta fase, el tractament segueix al domicili familiar, amb la supervisió dels professionals, i per últim, a la quarta i última fase, la pacient es derivada a la Unitat de TCA de la seva zona de referència. Eduard Serrano, psicòleg pediàtric de l’Hospital Sant Joan de Déu, ha explicat que l’objectiu final és evitar la cronificació dels casos més greus, el que s’anomena el fenomen de la “porta giratòria”, és a dir, aquelles pacients que després de l’ingrés hospitalari tornen a perdre pes per manca de motivació o de percepció de la malaltia. “La prioritat és trencar aquest cicle”, ha emfatitzat.