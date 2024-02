Vox ha presentat aquest dilluns una querella contra la Mesa del Parlament per admetre a tràmit la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per Solidaritat Catalana perquè la cambra declari la independència de Catalunya. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, s'ha fet ressò a les xarxes socials de la notícia que publica el rotatiu madrileny 'ABC' i ha afegit: "Amb el separatisme colpista i malversador de fons públics no hi ha res a dialogar i molt a combatre. Ho vam fer en el seu moment i ho farem tantes vegades com sigui necessari. A les institucions, als carrers i al Parlament liderem l'oposició a Catalunya".

Tot plegat després que dimarts de la setmana passada la Mesa del Parlament tramités la ILP malgrat l'informe desfavorable del lletrat, que és consultiu. Els dos membres de Junts, la presidenta del Parlament, Anna Erra, i la secretària segona, Aurora Madaula, hi van votar a favor, així com el membre de la CUP, el secretari tercer, Carles Riera. La vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), es va abstenir, mentre que els dos representants del PSC (la vicepresidenta segona, Assumpta Escarp, i el secretari primer, Ferran Pedret hi van votar en contra. El secretari quart, Ruben Wagensberg (ERC), no va votar ja que està de baixa.