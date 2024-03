El Departament de Salut ha detectat set brots de tos ferina a instituts i escoles de Sabadell durant el mes de febrer, segons ha avançat 'Diari de Sabadell' i han confirmat a l'ACN fonts de l'executiu català.

Les mateixes fonts indiquen que els set brots han generat una seixantena d'afectats, tots de caràcter lleu. El protocol marca que l'alumnat contagiat s'envia a casa i que s'informa les famílies per carta. En el cas dels adults, es demana que evitin contactes amb altres persones.

A Catalunya hi ha comptabilitzats uns 2.000 casos, també tots lleus. No hi ha ningú hospitalitzat a causa de la dolència, afirma Salut, que recorda que la població infantil està vacunada i que des de fa uns anys el vaccí també s'aplica a les dones embarassades.