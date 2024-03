El pressupost del Departament d'Interior inclou l'adquisició de 300 noves càmeres personals de gravació per als Mossos d'Esquadra. Amb aquests es continuen ampliant els dispositius unipersonals disponibles per als agents, dels quals es van licitar 800 al juliol del 2023. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presentat els comptes de la conselleria al Parlament, que arriben als 1.924 milions; uns comptes que ha assegurat que són necessaris per posar al dia la seguretat i les emergències del país. El projecte inclou la incorporació de 1.515 efectius aquest any: 850 mossos a l'agost, 240 bombers funcionaris al novembre i 125 agents rurals i 300 bombers voluntaris al maig.

A banda de les noves incorporacions, Elena ha explicat que passaran per l'Institut de Seguretat Pública per formar-se 1.260 efectius (850 mossos, 300 bombers funcionaris i 110 agents rurals). A més, es convocaran 1.255 noves places d'efectius: 850 mossos, 300 bombers funcionaris i 105 agents rurals. Precisament sobre agents rurals, Elena ha posat en valor que no s'havien fet contractacions des del 2009.

La direcció general dels Agents Rurals, la que més creix

De fet, la unitat que experimenta un increment més gran en percentatge és la direcció general dels Agents Rurals, que augmenta un 14% respecte el 2023, fins als 55 milions. Aquí s'inclou l'adquisició d'una unitat mòbil de suport d'actuacions especials i la compra d'equipament òptic especialitzat per a l'àrea d'espais naturals protegits.

Pel que fa a la resta, la direcció general de policia arribarà als 1.398 milions d'euros, 73 més que l'any passat. Aquí s'inclouen la renovació del parc mòbil amb 529 vehicles i l'adquisició de quatre embarcacions i vuit motos aquàtiques per a la policia marítima. També es treballarà per adquirir els elements de seguretat que han de substituir els projectils de foam més lesius, donant compliment a l'acord assolit al Parlament.

També es contempla finalitzar les noves comissaries de la Jonquera i Torredembarra i de la nova comissària conjunta amb la policia local de Manresa. A més, s'iniciaran les obres de la nova comissaria de Mollerussa i de Sant Martí a Barcelona.

El pressupost de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments assoleix els 302 milions, 19 més. Entre d'altres, es renovaran 64 vehicles de diverses tipologies i s'iniciaran de les obres dels nous parcs de bombers de Terrassa i Tarragona, amés dels de bombers voluntaris de Seròs i Gelida.

De la seva banda, la Direcció General de Protecció Civil manté el pressupost de 7,3 milions d'euros. Els recursos han de servir per adquirir i instal·lar set sirenes d'avís a la població per risc químic, la instal·lació de més de 500 sensors electroquímics per a la detecció de substàncies tòxiques i la subvenció per als ens locals afectats per risc químic, entre d'altres.

El Servei Català de Trànsit (SCT) comptarà amb 161 milions d'euros i l'Institut de Seguretat Pública 23. En l'àmbit de trànsit, Elena ha detallat que, entre d'altres, s'instal·laran sistemes d'avís per irrupció de fauna a la carretera, es redactarà el projecte de nous equipaments a l'AP-7 per millorar la informació i gestió del trànsit i també s'impulsarà el projecte de velocitat variable a la C-58. A més, hi ha una partida de gairebé 12 milions per adquirir 18 nous radars mòbils, renovar-ne 23 de fixes a l'A-2 i la C-58 i instal·lar un nou radar de tram al túnel de Vallvidrera.

Per últim, el CAT 112 tindrà un milió d'euros més, fins als 17. Aquests recursos serviran per invertir en equipament tecnològic per al trasllat de la sala operativa del 112 de la Zona Franca al nou edifici del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de l'Hospitalet de Llobregat o una nova passarel·la de comunicacions d'emergències i intercanvi d'informació multimèdia.

Continua la feminització del cos

Elena ha explicat que continuarà l'impuls a la feminització del cos. Per aconseguir-ho es mantindrà la reserva de places per a les convocatòries d'accés i promoció als cossos operatius, es continuarà amb les campanyes per fomentar la participació de les dones en aquestes convocatòries, s'adequaran 16 parcs de bombers amb perspectiva de gènere, es farà una campanya de prevenció de l'assetjament sexual en l'àmbit laboral i s'implementaran mesures d'igualtat al cos de Bombers i d'Agents Rurals que es van aprovar a finals de l'any passat.

Actualització del protocol contra les violències sexuals a l'oci

Una altra de les línies d'actuació serà l'actualització del protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci i espai públic. L'objectiu és adequar-lo al protocol marc i al model d'abordatge del Govern.

Es farà també la segona enquesta de violències sexuals i l'enquesta de satisfacció dels serveis policials per part de les dones víctimes per detectar punts de millora. A més, es revisarà el model de valoració del risc policial en l'àmbit de les violències masclistes.

En l'àmbit digital, el conseller ha explicat que es treballarà en la definició dels sistemes bàsics del projecte de comissaria virtual i es començarà per la implementació de forma telemàtica dels tràmits de denúncies per furts i les autoritzacions de menors per viatjar a l'estranger. Elena ha posat en valor que la possibilitat de fer aquests tràmits en línia traurà molta feina burocràtica a les comissaries.

Estratègia energètica

El pressupost incorpora també diverses partides per portar a terme una estratègia energètica i d'adequació al canvi climàtic. Entre d'altres, rehabilitacions energètiques integrals en 20 comissaries i un parc de bombers, amb l'objectiu de reduir un 30% el consum d'energia primària, amb un pressupost de 23,6 milions d'euros.

A més, s'instal·laran 350 punts de recàrrega elèctrica de vehicles a 70 comissaries (7,6 milions) i es contractarà l'adquisició de 330 vehicles elèctrics i híbrids endollables. Elena ha concretat però que aquestes actuacions es fan a través de fons provinents de l'estat.

També s'instal·laran sistemes d'autoconsum fotovoltaic a 20 parcs de bombers i 10 comissaries de Mossos.

Elena ha defensat els pressupostos i ha agraït el treball del PSC-Units per Avançar però ha reconegut que encara no tenen els vots suficients. Malgrat tot, s'ha mostrat convençut que s'acabaran tirant endavant ja que ha defensat que per atendre les necessitats del país en matèria de seguretat, que ha asseverat que són compartides pels grups parlamentaris, fan falta aquests recursos.

L'oposició li retreu que no s'aborden les prioritats

Des de l'oposició però, a excepció del PSC-Units, li han criticat que els números presentats no aborden les necessitats en matèria de seguretat que té el país. Per a Junts, el projecte demostra que els Mossos no són una prioritat per al Govern, mentre que el diputat de la CUP Xavier Pellicer ha lamentat que s'ha perdut l'oportunitat de fer un gir cap a l'esquerra. Núria Lozano (En Comú Podem) ha insistit que no poden donar suport al projecte, mentre que VOX i Cs han criticat que les prioritats marcades res tenen a veure amb temes de seguretat sinó que aborden qüestions polítiques. Lorena Roldán (PP) ha lamentat que els comptes no aporten novetats. A més, molts dels grups han criticat la negociació i el pacte assolit amb el PSC-Units. El portaveu d'aquest grup a la comissió, Ramon Espadaler, en canvi ha defensat que són uns bons pressupostos per assumir els reptes que té la conselleria.