La distribució gratuïta i universal de productes menstruals reutilitzables ja és una realitat a les farmàcies catalanes. Des d'aquest dilluns, les dones i persones menstruants ja poden recollir-hi una copa menstrual, unes calcetes menstruals o dues compreses de tela. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha celebrat que la mesura és pionera i garanteix el dret a l'equitat menstrual. "Som el primer país del món que fa aquesta aposta per productes menstruals reutilitzables", ha dit. Davant de les cues digitals a La Meva Salut a primera hora per descarregar-se el codi QR per recollir el producte, Verge ha recordat que els productes es podran demanar, com a mínim, fins al 2025, i ha assegurat que l'estoc no s'acabarà.

En una atenció a mitjans, la consellera ha destacat que la mesura ajuda a continuar avançant en la transformació feminista del país per conquerir uns drets i adquirir-ne de nous, com el de l'equitat menstrual. "Perquè menstruar no comporti una despesa extra a les dones, per acabar amb la pobresa menstrual, per cuidar-nos millor en totes les etapes de la vida i per tenir cura del planeta", ha dit Verge.

La consellera ha destacat que la iniciativa 'La meva regla, les meves regles' -el projecte "més ambiciós" del Departament- no és cap prestació ni bonificació sinó que és un dret "que ha vingut per quedar-se" i que és el de l'equitat menstrual.

Verge ha argumentat que aquest dret és el dret a viure de la manera que cadascú trii la menstruació. "I això només ho podem fer si tenim accés als productes", ha dit. En aquest sentit, també ha apuntat que els productes reutilitzables encara són "força desconeguts" i per això ha celebrat que la mesura obre "fronteres".

Satisfacció entre les dones: "Em sembla genial"

Després d'atendre els mitjans, Verge ha entrat a una farmàcia de Sarrià per adquirir el seu producte. La consellera ha demanat informació a la farmacèutica i s'ha endut una copa menstrual.

També ho ha fet l'Helena Herranz, una jove que explica a l'ACN que li fa il·lusió la iniciativa perquè tenia ganes de provar algun dels productes sostenibles. La seva mare i les amigues havien provat la copa menstrual, però a l'Helena li tirava enrere el preu. Ara que és gratuït no ho ha dubtat i ja ha recollit la copa per provar-la.

També ha anat a la farmàcia aquest dilluns l'Ester Miralles, que hi ha demanat les calces menstruals. En el seu cas no disposaven de la talla que volia així que li han fet la comanda. "Em sembla genial, sobretot per la sostenibilitat", diu l'Ester, que confessa que ella era usuària de tampons. D'altra banda, destaca també que li sembla bé també el caràcter universal de la iniciativa.

Crida a recollir els productes de manera esglaonada

Tant Verge com el president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas, han demanat que els productes es recullin de manera esglaonada i han fet una crida a la calma. Casas ha indicat que l'accés a un producte menstrual reutilitzable està garantit a les més de 3.280 farmàcies catalanes i ha assegurat que la iniciativa estarà activa, com a mínim, fins al 2025.

A més, Verge ha deixat clar que l'estoc de productes no s'acabarà. Així, en cas que algun producte o talla no estigui disponible en el moment de demanar-lo a la farmàcia, l'establiment l'encarregarà i estarà disponible en un màxim de 48 hores.

Verge ha recomanat, a més, que un cop la persona es desplaci a la farmàcia per recollir el producte ho faci "sense pressa" i aprofiti per demanar assessorament o informació, si ho vol, sobre els diferents productes. De fet, més d'11.600 farmacèutics de tot el territori català han rebut en els darrers mesos una formació sobre equitat menstrual i ús de productes reutilitzables.

Cues digitals a La Meva Salut

A primera hora d'aquest dilluns, quan les usuàries accedien a La Meva Salut per descarregar-se el codi QR hi havia cues digitals i uns breus minuts d'espera. La consellera ha celebrat que hi hagi "expectació", ha indicat que estaran pendents si hi ha cap incidència i ha recordat la importància de tenir l'app actualitzada.

Segons el conseller de Salut, Manel Balcells, a primera hora hi ha hagut alguna "acumulació puntual" d'usuaris que volien entrar a La Meva Salut, però que poca estona més tard ja no hi havia dificultats per accedir a l'espai, que està "funcionant perfectament". Balcells veu "normal" l'expectativa que ha generat la iniciativa, perquè és una "gran notícia" amb un "plantejament molt innovador a nivell europeu".