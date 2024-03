Maria Branyas, que des de fa més d'un any és la persona més vella del món, ha fet 117 anys aquest dilluns. Nascuda a San Francisco el 4 de març del 1907 de pares catalans, fa més de dues dècades que viu a la residència Santa Maria del Tura d'Olot, on s'espera que la seva família li porti un pastís d'aniversari i les seves companyes al centre li regalin una manualitat com cada any per celebrar l'efemèride, tal com explica a l'ACN la seva filla Rosa Moret. Segons admet, "ha anat baixant els últims mesos", i des de l'estiu passat pateix "una davallada lenta". Alhora, però, "no li fa mal res, no té cap malaltia". Branyas està a dos mesos de ser una de les deu persones més longeves de la història, tot i que ella veu els rècords com "ximpleries".

Segons l’associació Gerontology Research Group (GRG), que nodreix la llista dels rècords Guinness en longevitat verificant dates de naixement i de mort, ara mateix hi ha onze persones que van viure més temps que Branyas, totes dones i cap d'elles encara viva. El 10 de maig n'haurà avançat a dues, així que entrarà en el top 10. Les mateixes fonts afirmen que només hi ha hagut quatre persones que han arribat als 118 anys, i només una ha passat de la dotzena dècada de vida: la francesa Jeanne Calment, que va morir als 122 anys i 164 dies l'agost del 1997. Branyas va esdevenir la persona més gran en vida el 17 de gener del 2023, quan la francesa Lucile Randon, de 118, va morir. La segona persona més longeva del planeta ara mateix segons el GRG és la japonesa Tomiko Itooka, que té un any menys que la catalana. En qualsevol cas, la filla de Branyas, Rosa Moret, expressa a l'ACN que la seva mare és coneixedora del fet que no hi ha ningú al món més vell que ella, però que ella "s'arronsa les espatlles", traient-li importància. "Diu que això no és cap mèrit ni d'ella ni de ningú", explica, afegint que la família no s'esperava que arribés a viure tants anys. També comenta que "el món és molt gran i costa fer-se a la idea" que la seva mare encapçala el rànquing de longevitat a nivell planetari. Moret revela que no ha estat hospitalitzada, però que amb l'edat, aquests últims temps ha perdut visió, oïda i últimament, també memòria, a banda de la mobilitat, ja que no pot caminar sola. Malgrat tot, conserva intactes les facultats mentals i encara pot mantenir conversa amb els seus familiars, els únics que la van a veure a banda del personal de la residència. "Ja no fa entrevistes ni res de tot això, el que vol és tranquil·litat", diu Moret. La seva mare passa el dia asseguda a la butaca de la seva habitació on sovint rep atencions dels professionals del centre. Durant l'entrevista amb l'ACN, Moret també explica que Branyas ha vist morir la totalitat dels seus amics, però que segurament un dels factors que l'ha dut a viure tants anys és "que s'adapta molt". "Passa una cosa com una mort i té el disgust, però al cap de poc ja reacciona, dient que és el que hi ha, Déu ho ha volgut així, ens hem d'adaptar i hem de seguir vivint", explica. De fet, la capacitat de resiliència és una lliçó que Branyas ha donat als joves en diverses ocasions, afegeix la seva filla. Records de la Primera Guerra Mundial Nascuda el 4 de març del 1907 a San Francisco, Califòrnia, en una família catalana, Branyas va arribar a Catalunya de petita i té records que es remunten a la primera Guerra Mundial i a la guerra civil espanyola, segons explicava el 2019 en una entrevista a Catalan News. De fet, el retorn a Catalunya de la família, quan ella tenia 7 anys, es va produir el 1914, en ple esclat de la primera gran guerra del segle XX. "Vam arribar en vaixell. A causa de la guerra Alemanya atacava el nord i no podies travessar els mars nòrdics, vam haver d'anar per les Açores i per Cuba", explicava. El maig del 2020, Maria Branyas es va convertir en la persona més gran del món en sobreviure a la covid-19 a l'edat de 113 anys i, gairebé tres anys després, va esdevenir la degana del planeta.