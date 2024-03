48.000 alumnes esperen per treure’s el carnet de conduir a Catalunya

Entre 15 i 20 dies per a l’examen teòric i gairebé dos mesos per al pràctic. És el temps de mitjana que esperen els alumnes d’autoescola que volen treure’s el carnet de conduir a Catalunya. Segons dades de la Federació d’Autoescoles de Barcelona (FAB), actualment hi ha una cua d’uns 48.000 alumnes, dels quals 46.000 corresponen a la província de Barcelona, per anar a examen. Girona és l’altra província on es donen més problemes, mentre que a Tarragona i Lleida la situació és millor, tot i que també hi ha retards.

Alejandro Requena, responsable de comunicació de la Federació d’Autoescoles de Barcelona (FAB), assenyala que hi ha una «falta generalitzada» d’examinadors a Barcelona ciutat i a les principals capitals de la província, com ara Vilafranca, Sabadell, Mataró, Manresa i Vic. «Les autoescoles funcionem per cicles de vuit dies. És a dir, cada vuit dies es realitzen entre 5.000 i 5.400 exàmens. Per cicle, faltarien un mínim d’entre 1.500 i 1.800 exàmens per començar a funcionar mig bé», destaca Requena.

La principal raó del retard és la falta d’examinadors per fer front al volum de demanda. La FAB calcula que falten entre 20 i 25 avaluadors, una situació que s’arrossega des de fa més d’una dècada. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha reforçat la plantilla amb interins que venen d’altres punts d’Espanya, tot i que des de la Federació d’Autoescoles ho consideren «pedaços» que «al final s’acaben» quan aquests professionals se’n van.

Actualment a Catalunya hi ha uns 130 examinadors, uns 90 a Barcelona i la resta repartits per les altres províncies, que han d’atendre aquesta demanda, tot i que no sempre estan tots disponibles –per baixes, vacances o dies lliures– i per això la DGT es va comprometre a reforçar la plantilla. En declaracions a aquest mitjà, Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, assenyala que aquests reforços han millorat la congestió, ja que a finals de 2022 arribaven a les 65.000 persones esperant examinar-se.

«No són suficients»

Lamiel assenyala que aquests interins «no són suficients» per aturar el problema, ja que són «reforços efímers» que se’n van quan guanyen una plaça d’examinador en una altra comunitat. És per això que el director de Trànsit lamenta que hi hagi una «carència estructural» al no consolidar-se la plaça. Una altra casuística és la d’alguns examinadors destinats a Catalunya que al jubilar-se o sol·licitar el trasllat deixen una plaça titular vacant que «és molt difícil de cobrir», segons Lamiel. A això s’hi afegeix, apunta, el fet que alguns examinadors han de fer tasques administratives per la falta de personal a les direccions de trànsit. «Catalunya no és una destinació atractiva per als examinadors. El sou és el mateix que en altres comunitats, però el preu de la vida és més elevat», comenta el Roberto, un professor d’autoescola. En aquest sentit, es donen moltes baixes per trasllat que després no es cobreixen.

La falta de personal no únicament afecta els examinadors, sinó també altres funcionaris de Trànsit. «La segona planta de la Direcció Provincial de Trànsit de Barcelona està completament tancada quan abans era un formiguer de gent, entrant-hi i sortint. Vol dir que no només falten examinadors, sinó que també falten administratius. Som davant una carència de personal de les direccions en general, i a Barcelona la situació és bastant més acusada. No hi ha prou personal que pugui atendre el ciutadà tant des del punt de vista administratiu com per poder examinar-se», denuncia Alejandro Requena.

La situació de congestió actual podria incrementar-se en uns mesos, quan s’acosti l’estiu, ja que és quan hi ha més persones que volen examinar-se. «Ara som al febrer, imagina’t quan arribem al maig, juny o juliol. Serà un altre estiu d’infern», assenyala Requena, i recorda que a Barcelona no es realitzen exàmens a l’agost, cosa que genera un perjudici econòmic a les autoescoles.

Sector maltractat

Les autoescoles lamenten que a més de la falta d’examinadors, que provoca aquests retards, hi ha altres elements que les perjudiquen. «És un sector maltractat des de fa molt temps i creiem que no s’estan fent bé les coses», explica el responsable de comunicació de la FAB.

Requena indica que «les solucions són sempre molt lentes i molt tardanes. Pel camí van quedant moltes autoescoles, com les més petites. Veiem que la DGT les està asfixiant per no haver-hi prou exàmens». En aquest sentit, lamenta que no troben tampoc personal qualificat per fer classes a les autoescoles, tot i que admet que després hi ha una situació en què el peix es mossega la cua: «Els professors generen alumnes per poder anar a examen i Trànsit no ens dona dates per pujar a examen». «¿Com pot ser que l’administració continuï coartant la competència o el treball professional d’un sector que vol tirar endavant però no l’hi permeten? Al final ho paga el ciutadà», descriu Requena.

Davant aquesta situació hi ha veus que reclamen un canvi de model i anar cap a un sistema mixt com el de Portugal en què «els exàmens no depenguin només de l’administració [la DGT en aquest cas], sinó que hi hagi empreses privades homologades a les quals pots anar a examinar-te quan no poden fer-ho en el sector públic, «però entenem que ara mateix el Govern central no està gaire disposat a aquests canvis».