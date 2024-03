Aragonès convoca eleccions anticipades per al 12 de maig després del 'no' als pressupostos

Hi haurà avançament electoral després del 'no' dels Comuns als pressupostos del Govern i seran el 12 de maig. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una breu declaració institucional a la Galeria Gòtica, amb tot el seu Govern assegut davant seu, a primera fila.

Aragonès ha argumentat la seva decisió assegurant que les "línies vermelles" i els "vetos" que s'han viscut aquest matí i primera hora de la tarda al Parlament, durant la votació de les esmenes a la totalitat dels comptes del 2024, han estat contra la ciutadania, i no contra el seu executiu. A parer seu, Catalunya es mereixia acabar la legislatura, però ha considerat que calia "assumir la responsabilitat davant del bloqueig".

Han tingut la "irresponsabilitat" de rebutjar uns pressupostos "bons"

"Per no dependre de la irresponsabilitat dels que posen per davant del país els interessos del partit, he decidit convocar eleccions pel 12 de maig, amb l'objectiu de dotar-nos d'un Govern amb molta més força per fer avançar el país i accelerar les transformacions, sense dependència dels immobilistes", ha explicat. Seguidament, ha reiterat que els partits del 'no' han tingut la "irresponsabilitat" de rebutjar uns pressupostos "bons" i que, per tant, no es vol "ni imaginar" quina responsabilitat es podria esperar davant d'uns comptes "diferents".

Aragonès, en abandonar la compareixença, acompanyat per consellers / EFE/David Zorrakino

Fins ara, el cap del Govern sempre havia mantingut en públic que tenia la intenció d'esgotar la legislatura i convocar les eleccions per al febrer de 2025, per a les quals el partit ja havia confirmat com a cap de llista. El no als pressupostos, però, ha fet canviar la seva postura i avançar els comisis.

Aragonès visualitza el 12-M com una elecció entre els qui defensen "sempre i arreu" Catalunya perquè miri cap al futur, o els qui aposten per un "model del passat". També ha reiterat que hi ha dos projectes: el d'una proposta "netament republicana" i amb un horitzó de decidir el seu futur "lliure" com a poble, i el d'una visió "conformista i ancorada al país" i "còmode amb la dependència de l'Estat.

Pere Aragonès compareix al Palau de la Generlaitat per anunciar l'avançament de les eleccions / ACN/Bernat Vilaró

Eren els tercers comptes del Govern d'Aragonès

La cambra catalana ha aprovat les esmenes a la totalitat dels comptes, i el pacte entre el Govern i el PSC ha estat insuficient per tirar endavant els números. El veto dels comuns al Hard Rock ha estat decisiu, tot i els intents d'última hora de l'executiu per convèncer el grup de Jéssica Albiach.

El projecte de pressupostos per al 2024, que la consellera Mas va lliurar al Parlament el 28 de febrer, era el tercer que presentava el Govern d'Aragonès. Els primers van ser els pressupostos per al 2022, que el ple va aprovar el 23 de desembre de 2021 amb els vots a favor d’ERC i Junts, i l’abstenció dels comuns. I els segons, els del 2023, actualment prorrogats, que la cambra va aprovar el 10 de març de 2023 amb els vots a favor del PSC-Units, ERC i comuns.

Illa: "Com més aviat votin els catalans, millor. Jo estic preparat" El líder del PSC, Salvador Illa, ha estat en primer en valorar l'avançament de les eleccions. "Quan més aviat votin els catalans, millor. El PSC està preparat i jo estic preparat", ha sentenciat en una roda de premsa al Parlament després de l'anunci d'Aragonès. El cap de l'oposició ha remarcat que Catalunya "necessita un president i no un candidat" i ha remarcat que cal "girar full per avançar i prosperar".

Turull preveu que Puigdemont podrà ser a Catalunya per a la investidura i acusa Aragonès de "sectarisme" Junts per Catalunya "treballarà" perquè el seu candidat a les eleccions anticipades del 12-M sigui l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont. Així ho ha defensat aquest dimecres el secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha previst que Puigdemont podrà ser a Catalunya, amb la llei d'amnistia en vigor, "el dia del possible debat d'investidura". En una compareixença des del Parlament, el dirigent del partit ha acusat justament el president Pere Aragonès de convocar les eleccions el 12 de maig per "sectarisme" i "per càlcul electoral" per evitar aquesta candidatura. Però ha rebatut que "estan preparats" per anar a uns comicis i els ha advertit que "els sortirà malament".

Albiach veu "coherent" la convocatòria d'eleccions i retreu a Aragonès que "centrifugui responsabilitats" La portaveu dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha dit que veu "coherent" que Pere Aragonès hagi convocat eleccions perquè el govern d'ERC era un executiu "feble, de final d'etapa, sense capacitat de teixir majories, sense lideratge, ni projecte de país". Ho ha indicat en una compareixença en què ha recordat al republicà que qui tenia l'obligació d'articular una majoria suficient per aprovar els pressupostos era ell. Així, li ha retret que "centrifugui responsabilitats". A més, ha demanat al president que no tiri endavant mesures que facin "irreversible" el Hard Rock perquè "si d'alguna cosa van les properes eleccions és de model productiu" i de com es posa l'economia al servei del territori i es planta cara a la sequera.

La CUP constata el “fracàs personal i polític” d’Aragonès El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha assegurat que l’avançament electoral constata el seu “fracàs personal i polític”. En una atenció als mitjans des del Parlament, els anticapitalistes han criticat que el cap de l’executiu hagi comparegut “culpant a tota la resta” i “sense fer autocrítica”. “Aragonès ha fracassat per la manca de projecte polític”, ha recriminat el diputat. D’altra banda, Pellicer ha avançat que la seva formació ja ha activat els mecanismes per escollir un candidat per a les pròximes eleccions, previstes pel 12 de maig.

Carrizosa assegura que Cs anirà a les eleccions "a per totes" i es postula com a candidat Carlos Carrizosa ha assegurat que Ciutadans concorrerà a les eleccions anticipades del 12 de maig que ha anunciat aquest dimecres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha subratllat que hi anirà "a per totes". El líder del grup parlamentari de Cs s'ha postulat com a candidat, per bé que ha afegit que el partit ha de seguir els tràmits establerts per designar cap de llista. "Jo hi estic disposat i estic per allò que em digui el partit. Si vol que sigui candidat, ho seré. Si vol una altra candidatura, li donaré suport". Carrizosa també ha considerat que els pressupostos presentats per Aragonès eren "electoralistes" i ha denunciat Salvador Illa de donar suport a uns comptes que eren "continuistes".

Ignacio Garriga veu les eleccions com un "moment clau" El president de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, veu les eleccions del 12 de maig com un "moment clau" per a Catalunya. En roda de premsa des del Parlament, ha augurat que marcaran un "abans i un després". L'avançament electoral és, per a Garriga, una "bona notícia" i una "gran oportunitat". Així mateix, s'ha mostrat disposat a repetir com a candidat de Vox a les eleccions tot i que ha afegit que el partit prendrà la decisió. "Per Ignacio Garriga no serà, estic disposat a seguir liderant la reacció a Catalunya", ha afegit. En aquest context, ha proclamat que "és el moment de salvar Catalunya" i ha assegurat que Vox està disposat a fer-ho.