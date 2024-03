Sánchez renuncia als pressupostos de l'Estat per al 2024 després de la convocatòria electoral a Catalunya

La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dimecres que el seu executiu renuncia a presentar el projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2024 fruit de la convocatòria electoral a Catalunya. D'aquesta manera, es prorrogaran els pressupostos del 2023 i l'executiu espanyol intentarà un acord per tirar endavant ja els del 2025. "Sense cap dubte la convocatòria electoral a Catalunya altera de forma clara el tauler polític a Catalunya, i el que toca, després de veure els esdeveniments i ser realista, és treballar en els pressupostos del 2025", perquè "això és el que és sensat", ha dit en una entrevista a la Cadena Ser.

Segons Montero, el seu ministeri aprofitarà els "preacords" que ha assolit amb algunes forces polítiques per preparar els comptes de l'any que ve. "La realitat indica que hem d'aprofitar tota la tasca tècnica impressionant que es fa sempre al Ministeri d'Hisenda i les converses fluides com a punt de partida per treballar en els pressupostos del 2025", ha dit.

Segons Montero, l'avançament electoral a Catalunya pot "obrir un nou temps" a través de la presidència del primer secretari del PSC, Salvador Illa, que permetrà "consolidar els ponts" que "de convivència i reconciliació" que ha estès, ha dit, el govern de Pedro Sánchez.

Montero no ha volgut criticar directament la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, per no haver buscat una posició més flexible dels comuns. "Cadascú ha de ser responsable de les decisions polítiques que adopta, que evidentment tenen conseqüències, i per tant li correspon a ella mesurar si aquest ha estat el plantejament adequat".

En tot cas, ha recordat que el PSC ha intentat un acord amb ERC. "Ens hagués agradat que aquests pressupostos de la Generalitat prosperessin", ha dit, "però un cop Aragonès ha convocat eleccions estem preparats i il·lusionats per consolidar el projecte de reconciliació d'Illa".

Pel que fa a una possible candidatura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Montero ha recordat que la llei d'amnistia encara ha de fer tot el tràmit al Senat, i encara "és d'hora" per valorar això. En tot cas ha recordat que correspon "a cada formació" fer els seus plantejaments.