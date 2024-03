Ubasart té tots els escenaris sobre la taula en coordinació amb Interior per garantir la normalitat a les presons demà

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha assegurat que estan "tots els escenaris sobre la taula" en coordinació amb el Departament d'Interior per garantir que aquest dilluns les presons funcionen amb normalitat. "La situació d'ahir i abans d'ahir no es pot tornar a repetir", ha dit en roda de premsa.

Ha explicat que Justícia treballa en coordinació amb Presidència i "especialment" amb Interior per garantir que aquest dilluns, quan sembla que es tornaran a repetir les protestes dels funcionaris, es garanteixen els "drets i la seguretat" d'interns i treballadors. D'altra banda, ha refermat el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, en el càrrec i aquest ha fet el mateix amb el director de Quatre Camins, Domingo Estepa.

La consellera ha defensat que la millor via per desescalar el conflicte és la de la negociació, per això ha reiterat les peticions als sindicats perquè seguin a negociar. Una negociació a través de la qual estan disposats "a parlar de tot". "Però per parlar hem de seure a la taula", ha afegit.

En ser preguntada sobre si un dels escenaris seria que els Mossos d'Esquadra ocupessin els llocs de treball dels funcionaris dins de les presons, Ubasart s'ha limitat a respondre que estan tots els escenaris oberts sense concretar-ne quins són i a dir que no hi ha cap decisió presa. "En situacions de crisi cal comptar amb diversos escenaris i a partir d'aquí prendre decisions quan sigui el moment de prendre decisions", ha declarat.

La consellera ha insistit que l'"obligació" del Govern és garantir el normal funcionament de les presons i ha recordat que aquest és un servei "essencial i delicat". Ha reconegut que s'ha de garantir el dret a la protesta però que aquest ha de ser "compatible" amb el funcionament de les presons. "No parlem de talls a les carreteres que ens fan arribar més tard a casa sinó d'un servei essencial molt delicat", ha afegit.

Referma Calderó en el càrrec

Els sindicats, i els treballadors mobilitzats, han demanat insistentment aquests dies la destitució del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. De fet, aquest mateix diumenge el portaveu d'UGT, sindicat majoritari, ha insistit en declaracions a RAC1 a dir que sense aquesta destitució no hi ha negociació possible. Ubasart hi ha respost refermant-lo en el càrrec: "És la millor persona que podem tenir al capdavant del sistema i de la gestió d'aquesta crisi".

La consellera ha explicat que el secretari va començar la seva tasca a presons el 1984 com a voluntari i ha dit que porta tota una vida construint el model penitenciari català. També ha destacat que va ser el responsable de tancar la Model i el que va estar al capdavant de la gestió de les presons durant la pandèmia, una gestió que ha assegurat és exemple arreu d'Europa. Per tot plegat, ha asseverat que no té dubtes sobre la professionalitat i la vàlua de Calderó.

Com ha fet amb ell Ubasart, Calderó ha refermat també en el seu càrrec el director de la presó de Quatre Camins, Domingo Estepa. Els funcionaris d'aquell centre que van protagonitzar la protesta d'aquest dissabte van demanar la seva destitució per la seva actitud i una política penitenciària que asseguren que no posa en perill la seva seguretat. Calderó ha dit però que Estepa és un "excel·lent" professional que porta anys com a director de presons, ara a Quatre Camins i abans a Lledoners; i que ha asegurat que és "valorat per la plantilla". A més, ha considerat un "incident concret que no es pot extrapolar" el moment en què el director va sortir aquest dissabte a les portes on s'estava produint la protesta i els treballadors li van girar l'esquena, sense produir-se cap diàleg entre ells.

Accions en marxa per millorar el clima a les presons

D'altra banda, Ubasart ha volgut fer un reconeixement a la tasca dels treballadors de presons i els ha agraït la feina d'aquests dies en una situació complicada. Ha demanat que no es barregi la mort d'una treballadora a mans d'un intern amb altres reivindicacions dels treballadors, ja que ha asseverat que el cas de Mas d'Enric és d'una extrema gravetat però "excepcional".

En aquest sentit, ha defensat que des de la seva arribada a la conselleria estan treballant per millorar el clima social i el benestar emocional als centres penitenciaris. Entre d'altres, ha explicat que al març s'han desplegat 111 professionals per prevenir incidents i que el Govern ha aprovat introduir 407 nous efectius sobre els que caldria planificar el seu desplegament. També es treballava en la posada en marxa d'unitats d'intervenció per treballar amb els perfils més vulnerables i que tenen comportaments més disruptius. Aquestes unitats tenien previst inicialment 185 professionals més. La consellera ha explicat que tot això "ha quedat aturat" per les protestes i per això ha tornat a repetir la crida al diàleg per poder acabar la feina.

Normalitat aquest diumenge

Aquest diumenge les presons catalanes estan funcionant amb normalitat, sense bloquejos i amb l'activitat ordinària de cap de setmana. Així, els interns poden sortir de les cel·les i s'estan fent les comunicacions i les visites de familiars previstes.