Els 27 aproven 5.000 milions d'euros per enviar armes a Ucraïna

Els estats de la UE han adoptat aquest dilluns el fons de 5.000 milions d'euros per subministrar armes a Ucraïna, així com la flexibilització del Mecanisme Europeu per a la Pau per comprar conjuntament munició a curt termini fora del bloc comunitari.

Així ho han ratificat els ministres d'Exteriors de la UE en la reunió que han celebrat a Brussel·les, després de l'acord polític al qual van arribar els ambaixadors la setmana passada. El nou fons s'inclou en el que s'ha fet servir per enviar armes a Kíiv des de l'inici de la invasió russa.