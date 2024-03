Protecció Civil activa l'alerta per onades que poden superar els 2,5 metres a la costa central i nord

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat davant la previsió d'un temporal de mar amb onades que poden superar els 2,5 metres a gairebé tot el litoral, però especialment a la costa central i nord. El temporal de mar ja serà dur aquest dissabte a la tarda a l'Alt Empordà –amb afectacions de caràcter local- i s'estendrà de cara a diumenge a gran part del litoral, però amb major afectació a la costa del Garraf, Barcelona, Maresme i Costa Brava. El Servei Meteorològic (SMC) ha informat que la direcció de l'onatge serà de component sud, les ratxes de vent podran arribar als 50-60 km/h i hi haurà notable mar de fons (maregassa). Protecció Civil recomana extremar les precaucions en les activitats marítimes professionals i recreatives.

Protecció Civil també reclama no accedir als punts del litoral afectats per l'onatge fort ni als llocs on les onades trenquin amb força, i respectar els tancaments d'accés a aquests punts. "Allunyeu-vos d'espigons, esculleres, passejos marítims i altres zones on trenquin les onades a prop. Busqueu un lloc segur", ha precisat la Direcció General d'Emergències.

Milloren les condicions de vent i del risc d'allaus

En paral·lel, Protecció Civil ha donat per finalitzada de matinada la fase d'alerta pel fort vent al Pirineu –amb ratxes que han superat els 130 km/h a les cotes més altes- i ha rebaixat el risc d'allaus al sector Ribagorçana-Vall Fosca de fort (4) a marcat (3). Les precipitacions a les darreres hores han estat menys abundants del que estava previst a la Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Pallars Sobirà. Es recomana que a partir d'aquesta matinada i demà diumenge es consulti l'estat de les vies de trànsit en cas d'haver de fer desplaçament llargs, a causa de la inestabilitat meteorològica.