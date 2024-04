Marea Blanca i Marea Pensionista criden a manifestar-se el 7 d'abril per exigir que no es privatitzi la sanitat pública

Marea Pensionista i Marea Blanca han fet una crida a sortir al carrer el proper 7 d'abril per exigir una sanitat pública de qualitat i rebutjar la "privatització" del sistema. Amb el lema 'La salut per davant del negoci: no a la privatització', les dues entitats han convocat una manifestació coincidint amb el Dia Mundial de la Salut.

La protesta s'ha presentat formalment aquest dimarts en un acte en què els portaveus dels col·lectius convocants han demanat que no es faci negoci amb la salut de les persones i han denunciat una manca de 3.000 professionals a l'atenció primària. "La sanitat pública la financem amb els nostres impostos i ha de servir per curar, no per enriquir fons d'inversió i hospitals i bancs privats", han advertit.