Vilagrà emplaça Junts i CUP a sumar-se a la proposta de referèndum d'Aragonès

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, emplaça Junts i la CUP a sumar-se a la proposta de Pere Aragonèsper a celebrar un referèndum d'autodeterminació. En una visita a Caldes de Montbui (Vallès Oriental), Vilagrà ha defensat que és una "proposta treballada i jurídicament amb recorregut", i demana a les forces independentistes que els facin costat. La iniciativa se suma a la proposta per un nou finançament i a la creació d'una conselleria per a promocionar el català, sobre la qual també s'ha referit al pronunciament que ha fet al respecte a Salvador Illa: "No s'entén com un candidat com el senyor Illa hi digui 'no'". Sobre la llei d'amnistia, Vilagrà ha assegurat que el Govern treballa perquè sigui efectiva "de forma ràpida".

Vilagrà ha assegurat que des de la seva fundació ERC ha defensat la celebració d'un referèndum d'autodeterminació: "És en el nostre ADN", ha dit. Amb tot, demana a la resta de forces independentistes que se sumin a la proposta de Pere Aragonès, donat que han treballat "a fons" la proposta perquè tingui un encaix jurídic.

En aquest sentit, ha assegurat que la voluntat del president és poder defensar aquesta proposta també des del Senat: "El conflicte entre Catalunya i Espanya s'ha d'acabar votant", ha afegit.

Vilagrà també ha destacat que s'està treballant per a poder implementar "de manera efectiva i de forma ràpida" la llei d'amnistia.

La vicepresidenta també ha lamentat el posicionament del candidat socialista a les tres darreres grans propostes de Pere Aragonès, la última referent a la creació d'una conselleria específica per a promocionar la llengua catalana. "No s'entén com un candidat com Salvador Illa digui 'no' al finançament, al referèndum i a la promoció del català a través d'una conselleria, són tres reptes importants de país que cal abordar i tirar endavant", ha retret.

Amb tot, ha destacat que si bé en altres moments polítics no era viable materialitzar iniciatives com aquestes, ara sí que ho és: "Totes les qüestions que ERC i el Govern han posat sobre la taula han estat possibles".