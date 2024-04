Vilagrà diu a Manresa que "no és cap sorpresa" que l'Audiència Nacional "intenti aturar" la llei d'amnistia

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha dit des de Manresa que creu que "no és cap sorpresa" que l'Audiència Nacional "intenti aturar" la llei d'amnistia. En una visita a les instal·lacions de la nova seu de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a l'antiga fàbrica de l'Aranya, Vilagrà s'ha referit a les informacions que assenyalen que l'Audiència Nacional ha sol·licitat a Fiscalia si és competent per investigar al PSOE, Junts i ERC per la llei d'amnistia i s'ha mostrat convençuda que aquesta "tirarà endavant" malgrat "la justícia polititzada".

La vicepresidenta ha lamentat durant la seva visita a la capital bagenca que "la falta de separació de poders a l'Estat espanyol" provoca que "l'administració de justícia estigui politzitzada i que es faci justícia des de les institucions". Malgrat això, ha mostrat el seu convenciment sobre la futura aplicació de la llei d'amnistia, tot recordant que el Congrés dels Diputats té previst aprovar definitivament el text i que la llei també compta amb l'aval de la Comissió de Venècia.

L'Audiència Nacional ha demanat a la Fiscalia si és competent per investigar PSOE, Junts i ERC arran de la llei d'amnistia, després que l'associació Abogados Cristianos presentés el març passat una querella contra els impulsors de la mesura. A l'escrit, la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 indica que els fets que es descriuen a la denúncia "presenten característiques que fan presumir la possible existència d'una infracció penal".