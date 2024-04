Vilagrà demana a la Fira d'Artés "no ficar el dit a l'ull a l'independentista del costat" sinó ajudar a ampliar la majoria sobiranista

La número dos d'ERC a les properes eleccions del 12-M i actual vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha demanat a Puigdemont "no ficar el dit a l'ull a l'independentista del costat", en referència a les crítiques que el candidat de Junts ha llançat contra els republicans aquest cap de setmana des d'Elna, al Rosselló. Per Vilagrà, el que han de fer els altres independentistes és ajudar a ampliar la majoria sobiranista del futur Parlament. En aquest sentit, la número dos d'Aragonès emmarca les reprovacions de Puigdemont sobre el malbaratament de la majoria independentista "en algú sense propostes". Vilagrà ha fet aquestes declaracions durant una visita a la fira de l'automoció i la maquinària agrícola d'Artés aquest diumenge al migdia.

La santpedorenca i vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha defensat que el Govern del president Aragonès té una agenda política "ambiciosa" que passa per la proposta de finançament singular de Catalunya, un referèndum d’autodeterminació i promoure el català en totes les institucions i tots els àmbits.

En contraposició a aquestes propostes, Vilagrà ha dit que aquest cap de setmana d’Illa i Puigdemont "només s'han escoltat crítiques ferotges al Govern". La candidata ha assenyalat que davant la proposta del president a debatre, "la resposta és el silenci". "Mentre Aragonès fa propostes per a Catalunya, Illa i Puigdemont no en tenen cap", ha reblat.

Sobre les crítiques de Puigdemont a un Govern "que ha perdut el nord", Vilagrà ha assenyalat que si s’analitzen les dades, "el Govern de la Generalitat és qui ha situat els reforços als serveis públics i ha dotat de més recursos la salut o l’educació. Tenim la credibilitat per parlar del que necessita el país".

La candidata ha emmarcat aquestes crítiques en les d’una persona que "no té propostes". "A banda d’aquestes crítiques no s’ha fet cap proposta concreta", ha puntualitzat. "A l’altra banda hi ha un president Aragonès que té al cap tot el conjunt del país, des dels municipis més petits als barris de les ciutats més grans", ha afegit.

Davant els retrets a l’executiu d’haver "malbaratat" la majoria independentista que va fer Puigdemont, Vilagrà ha reivindicat que la majoria sobiranista al Parlament "és clara i això és una obvietat". I ha fet una crida perquè en les properes eleccions els partits ajudin a ampliar-la. "És el que ha fet Esquerra els darrers anys i és el nostre actiu, som un partit útil per donar resposta a l’ambició nacional", ha defensat Vilagrà. "Però també una resposta als reptes de país des d’un punt de vista d’enfortiment dels serveis públic i de revertir les retallades", ha puntualitzat.