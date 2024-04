El pla d'Educació per remuntar en l'informe Pisa: els centres tindran docents referents de matemàtiques i llengües a partir del curs vinent

Educació crearà docents referents de matemàtiques i llengües als centres i començarà a implementar el curs vinent un pla per millorar la comprensió lectora, inicialment a 250 centres. Escoles i instituts rebran guies d'aprenentatges bàsics de cada curs per estandarditzar el que han d'ensenyar i també les avaluacions. En paral·lel, es posarà en marxa un nou programa per a la millora de les matemàtiques, començant per 200 centres. Aquestes són algunes de les mesures que la consellera d'Educació, Anna Simó, ha traslladat aquest dimarts al ple del Consell d'Educació de Catalunya en resposta al document de propostes creat pel Grup Impulsor de millores educatives per millorar els resultats educatius després dels mals resultats de l'informe PISA.

El Departament, ha dit Simó, considera que concretant d'aquesta manera es dona resposta per poder "remuntar" en matemàtiques, comprensió lectora, llengua oral i llengua escrita. "Els centres necessiteu més eines, més suport i això és el que humilment estem treballant", ha afirmat.

La consellera ha fet valdre la tasca i rapidesa del Grup Impulsor en el seu encàrrec i el compromís posterior del Departament per aplicar algunes de les mesures suggerides ja el curs vinent. També ha demanat al Consell i a les direccions "treballar plegats" aquestes i futures polítiques i mesures i ha recordat que una voluntat "clara" definida pel grup és la d'assolir un "pacte de país" que vagi més enllà de les legislatures per "estabilitzar i millorar" el sistema educatiu a mitjà i llarg termini.

Pressupost prorrogat i 312 milions més

"Assumim bona part de les propostes en un context que no era el que esperàvem", ha admès Simó en relació a la pròrroga pressupostària. El departament remarca el "context poc idoni" per desplegar qualsevol mesura tenint en compte que no hi ha pressupostos aprovats i la legislatura s'acaba. A més a més, Simó ha assenyalat que no s'arribarà al 6% del PIB com necessitaria el sistema.

Segons ella, el nou pressupost plantejat pel Govern hauria permès tirar endavant accions "més ambicioses". Tot i això, ha explicat que del suplement de crèdit per a despeses "urgents i necessàries" aprovat aquest dimarts, 312 milions d'euros se sumen a la pròrroga del 2023 per a Educació. Així, el Departament guanya 312 milions més dels previstos al pressupost de l'any passat que es prorroga.

D'altra banda, ha constatat també que no s'ha pogut crear encara l'Agència d'Avaluació i Prospectiva. "Em dol especialment", ha reconegut la consellera, que volia comptar amb aquesta eina per generar evidències científiques que guiïn les polítiques per millorar la qualitat del sistema educatiu. Segons ella, està tot a punt per iniciar la creació de l'agència un cop hi hagi nou executiu després de les eleccions del 12-M i Educació es compromet a crear-la a l'inici de la pròxima legislatura si continua al Govern.

També alerta que hi ha propostes que no són aplicables en un termini curt, no només per la manca de pressupost, sinó perquè implementar-les totes alhora podria suposar un "tensionament" del sistema. Ara bé, es compromet a fer-les efectives quan sigui possible. Una de les mesures que va plantejar el grup va ser recuperar la sisena hora, però la consellera no n'ha fet referència explícita.

Mesures prioritàries

Sigui com sigui, ha subratllat, no es pot "ajornar" la proposta d'una bateria de mesures que s'han prioritzat per millorar els resultats educatius i per això algunes ja s'assumiran el curs vinent.

Així doncs, Educació facilitarà als centres educatius la concreció dels aprenentatges bàsics per facilitar als docents la seva identificació en les diferents àrees del currículum. La consellera ha explicat que ja s'estan elaborant els documents orientatius, unes guies que inclouran els criteris d'avaluació clau per a cadascun dels cicles i que serviran per programar i dissenyar activitats d'aprenentatge i avaluació. També es lliuraran orientacions als centres per seqüenciar i fixar l'aprenentatge de la lectoescriptura al primer cicle de primària.

El proper curs es reforçarà l'aprenentatge de les competències matemàtiques i lingüístiques amb la creació d'un perfil professional docent en aquestes dues àrees. Es potenciaran els referents en matemàtiques a l'educació infantil i primària, i els referents en llengües. També es reforçaran els perfils actuals d'immersió lingüística i de biblioteca.

En matèria de comprensió lectora, es desplegarà un pla amb formació docent, inicialment a 250 centres, per millorar les metodologies d'aprenentatge de la lectoescriptura. S'elaboraran materials perquè els centres puguin fer la revisió dels components de la competència lectora que duen a terme, la prova de fluïdesa i la comprensió tant a primària com a secundària. Es crearà una xarxa de centres per a la comprensió lectora, amb formació en immersió lingüística per part dels assessors LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social).

Pel que fa a la competència matemàtica, es posarà en marxa el curs 2024-2025 un programa de millora adreçat inicialment a 200 centres educatius. Inclourà formació i assessorament en horari de centre, materials didàctics manipulatius, programacions i guies per a docents. L'objectiu és impulsar l'aprenentatge dels ítems amb més marge de millora que cada centre ha pogut identificar en els resultats de les últimes proves de competències bàsiques. Paral·lelament, ja s'estan impulsant millores en la formació continuada en didàctica de les matemàtiques i acords amb les universitats per a la formació inicial docent.

Simó també ha traslladat altres mesures, com ara la incorporació de 220 noves dotacions de personal docent d'atenció a la diversitat i de 120 dotacions de personal d'atenció educativa. S'estabilitzen les 881 dotacions d'aula d'acollida i es preveu revisar l'actual model.

Educació es compromet a presentar en el primer trimestre del curs 2024-2025 un pla de xoc contra l'abandonament escolar prematur amb l'objectiu de situar Catalunya per sota del 9% que marca la UE. El departament preveu dissenyar durant el proper curs el nou Pla de formació permanent del personal docent i no docent. També en el proper curs està previst preparar el suport normatiu per fer una prova pilot de zones educatives de cara al curs 2025-2026.

En matèria de calendari i horari lectiu, Educació recorda que ha encarregat un estudi a Ivàlua per estudiar els horaris i la implementació de la jornada contínua.

També ha explicat que el curs vinent es començaran a aplicar parcialment mesures per la "desburocratització" dels centres perquè les direccions facin "més lideratge pedagògic i menys paperassa".