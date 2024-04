Vilagrà, sobre les piscines: "Nosaltres no podem dir als ajuntaments quins han de ser els seus refugis climàtics"

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, assenyala que des de la Generalitat no poden dir als ajuntaments quins han de ser els seus refugis climàtics, en relació a les queixes que ha generat la proposta d'obrir algunes piscines privades per a aquesta utilitat. Vilagrà destaca que es tracta d'una mesura "consensuada" amb els consistoris i que "respecta l'autonomia municipal". "El pla de sequera contemplava un estiu sense piscines i amb aquest decret hem aconseguit obrir-les i que n'hi hagi arreu del país", assenyala. A més, al vicepresidenta ha carregat contra el cap de l'oposició, Salvador Illa, que argumenta que la mesura ha generat "confusió" entre la ciutadania. "Abans de queixar-se, estaria bé fer propostes", ha reblat Vilagrà.

En una visita institucional a Sant Martí Vell (Gironès), la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha defensat la mesura de permetre omplir les piscines privades, sempre que serveixein com a refugi climàtic. Vilagrà ha recordat que s'ha fet coordinadament amb els ajuntaments i ha defensat "l'autonomia municipal" per decidir quins han de ser aquests refugis climàtics. En aquest sentit, la vicepresidenta ha remarcat que des del Govern el que han fet ha estat "trobar les millors solucions conjuntament".

Laura Vilagrà ha recordat que el pla de sequera contemplava que les piscines estiguessin tancades i, si finalment s'aprova el decret, es podran "obrir a la ciutadania". En relació a les queixes dels municipis de l'Arc Metropolità sobre que se'ls hagi traslladat a ells la responsabilitat de controlar que les piscines s'obrin al públic general aquest estiu, Vilagrà argumenta que "no es pot fer d’una altra manera". "Òbviament qui més coneix què passa al municipi és el propi ajuntament i és ell qui ha de determinar quins han de ser els refugis climàtics. Ho hem fet de forma consensuada i treballada i de pactar quins seran els refugis climàtics aquest estiu", ha destacat.

A banda, la vicepresidenta ha carregat contra el cap de l'oposició, Salvador Illa, que ha lamentat que "la confusió que genera" el decret. Vilagrà ha demanat al líder del PSC que "a banda de queixar-se faci propostes".

"Ho hem posat fàcil"

Finalment, Laura Vilagrà també ha recordat que a la web de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) hi ha un model de pla de sequera estàndard per a aquells municipis que no en tinguin. "Facilitem la feina als ajuntaments, facilitem la feina perquè puguin obrir aquests refugis climàtics perquè el conjunt de la ciutadania pugui gaudir d'aquests espais", ha conclòs.