Els líders europeus demanen "contenció" a Israel per evitar una escalada que porti a un "bany de sang"

Els caps d'estat i de govern de la UE demanen "contenció" a Israel en la resposta a l'atac iranià del cap de setmana. A l'arribada a la cimera extraordinària que se celebra a Brussel·les, els líders europeus que han fet declaracions abans de la trobada han reclamat a totes les parts evitar una escalada al Pròxim Orient perquè, com ha avisat el primer ministre belga, Alexander De Croo, pot portar "a conseqüències dramàtiques". En la mateixa línia, el líder irlandès, Simon Harris, ha avisat que una escalada del conflicte pot portar a un "bany de sang". Els líders també han apostat per ampliar les sancions contra l'Iran i alguns, com Bèlgica, també han demanat mesures restrictives contra la Guàrdia Revolucionària.

"Accions que vagin més enllà de la contenció poden tenir conseqüències dramàtiques", ha alertat De Croo, després de condemnar els atacs, com també han fet la resta de líders. "El que està passant és inacceptable", ha afegit el primer minsitre belga, mentre el canceller alemany, Olaf Scholz, també ha demanat evitar una escalada al Pròxim Orient. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha demanat un alto el foc a Gaza perquè l'ajuda humanitària arribi a la Franja.

"Una escalada no beneficia a ningú", ha assegurat el líder portuguès, Luis Montenegro. Abans de la reunió, en la cimera de la família liberal, el president francès, Emmanuel Macron, també ha defensat ampliar les sancions contra l'Iran pels míssils i els drons que es van fer servir en l'atac contra l'Israel. "El nostre deure és ampliar les sancions", ha dit.

Sistemes de defensa aèria per a Ucraïna

Alguns dels líders també han demanat "no oblidar" Ucraïna, després que el debat en la darrera setmana s'hagi centrat en l'atac d'Iran contra Israel i la resposta israeliana. Scholz ha instat a enviar a Kíiv sistemes de defensa aèria i ha dit que durant la trobada aquest serà el missatge que traslladarà als seus homòlegs europeus.

El president de Lituània, Gitanas Nausėda, ha avisat que Ucraïna necessita de manera "urgent" sistemes de defensa aèria i ha demanat rapidesa a l'hora d'implementar les decisions relacionades amb Kíiv. El primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, ha insistit també en la urgència d'enviar a Ucraïna sistemes de defensa aèria, com també ho ha fet la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Les conclusions

Segons apunta l'esborrany de la trobada, es preveu que els líders dels 27 condemnin l'atac iranià contra Israel, demanin "contenció" en la resposta i evitar una escalada. També que expressin la seva disposició a ampliar les sancions contra Teheran en matèria de drons i míssils, una qüestió que abordaran dilluns els ministres d'Exteriors de la UE.

Pel que fa a Ucraïna, els líders europeus refermaran el suport a Kíiv i subratllaran la "urgència" d'enviar sistemes de defensa aèria al país davant l'atac rus.