Neix una associació per promoure el català al sistema sanitari davant una situació d’“emergència” lingüística

Promoure l’ús del català en l’àmbit de la salut. Amb aquest objectiu neix l’Associació Metges-Salut pel Català, que s’ha presentat aquest dimecres a Barcelona. “El pacient sap que quan va al metge té moltes possibilitats de parlar en castellà. Hi ha una situació de regressió i emergència”, adverteix a l’ACN el doctor Lluís Mont, president de l’associació. Algunes de les propostes són crear una figura a cada centre que vetlli per l’aplicació de la política lingüística -una mena de síndic del català- o un pla d’acollida per a residents.

En la presentació, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha demanat una cultura de comunicació en català dins de les organitzacions sanitàries abans d’exigir-ne el coneixement en els llocs de treball.