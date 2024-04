Aquest serà la darrera Diada de Sant Jordi amb roses conreades a Catalunya

La jornada de Sant Jordi, que enguany preveu repartir set milions de roses, un 20% més que l’any passat, serà amb tota probabilitat l’última amb flors conreades a Catalunya. L’últim productor autòcton que queda, una empresa de Santa Susanna, al Maresme, deixarà de subministrar flors per a aquesta festivitat per les dificultats que té per a mantenir la producció enfront de la competència estrangera. «La rosa és molt costosa de conrear, necessita infraestructures que requereixen d’una forta inversió», argumenta Miquel Batlle, president de l’Associació Empresarial de Majoristes de la Flor a Mercabarna, que distribuirà més de 2,3 milions de les flors que es posin a la venda.

Des del mes de gener, els majoristes del mercat central de la flor de Mercabarna porten rebent comandes, «d’empreses, associacions, del sector de la restauració, que estan encarregant flors per obsequiar a treballadors i clients, o per decorar els establiments», van explicar ahir els responsables del gremi en una presentació. Aquesta tendència, sumada al fet que «el dia de Sant Jordi cau enguany en laborable, amb el que la gent no se n’anirà de cap de setmana, fa pensar en un augment de vendes considerable», va afegir el manresà Jordi Valls, president de Mercabarna. «Tornem a la normalitat total després de la pandèmia», va subratllar després de recordar que en la jornada de Sant Jordi els floristes venen el 30% de les roses anuals.

En l’actualitat, les flors espanyoles ja només representen el 2% de les que es venen per Sant Jordi. El 63% prové de Colòmbia, el 15% de l’Equador i el 20% restant dels Països Baixos. «Fins fa uns anys, encara ens arribava bastant flor de Canàries o de la Comunitat Valenciana, a més de les del Maresme, però ara també allí estan tancant hivernacles», va detallar Batlle. «La producció espanyola de flor tallada és ja gairebé anecdòtica perquè no hi ha relleu generacional i, en algunes zones hi ha una pressió urbanística que ha portat a molts a abandonar l’activitat», va afegir. «Una altra cosa és la planta conreada, aquesta si que segueix, perquè no és tan delicada», va matisar.

Els preus, va assenyalar, «aniran dels quatre euros cap amunt, en funció del valor afegit que posi cada florista». I això, va indicar, que enguany la campanya ve una mica més justa, «perquè els dos països productors llatinoamericans van tenir una gran estirada de vendes per la celebració de Sant Valentí».