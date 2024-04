Junqueras avisa que la corrupció serà "línia vermella" per pactar amb el PSC si es demostren vincles entre Illa i Koldo

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que la corrupció serà una "línia vermella" per qualsevol pacte amb el PSC, si es demostra algun vincle entre el 'cas Koldo' i el cap de llista socialista al 12-M, Salvador Illa. Durant la roda de premsa d'aquest dilluns a la seu republicana, Junqueras ha dit que no és "gaire" partidari de posar "línies vermelles", però que la corrupció n'és una. "Les nostres accions haurien de ser el resultat dels nostres valors, i la lluita contra la corrupció és un dels nostres valors", ha argumentat Junqueras. "Imagineu com de vermella deu ser aquesta línia per nosaltres", ha continuat. El president d'ERC ha insistit que la corrupció els provoca "angúnia" i que els "incomoda profundament".

Junqueras ha afirmat que "no tots els partits són iguals", i ha manifestat que ERC no ha tingut "cap cas" de corrupció en tota la seva història. De fet, ha subratllat que els "repugna" la corrupció, per tot el que representa que algú s'apropiï dels recursos públics, i també perquè aquests s'haurien de destinar a l'educació, la salut, l'economia o els salaris.

"La corrupció roba els diners de la gent que s'haurien de destinar a la societat, i els posa a les butxaques d'uns pocs. Qui tingui com a objectiu robar el que pertany a la societat sempre ens tindrà en conta, i a l'altre costat de la barricada", ha constatat Junqueras, quan ha estat preguntat pel 'cas Koldo'.

El president d'Esquerra ha afegit que és "evident" que la corrupció serà "sempre" una "línia vermella" per pactar amb el PSC. Junqueras, ha estat preguntat directament aquí per les conseqüències de la demostració d'un possible vincle entre Illa i Koldo. "No sóc partidari de posar gaires línies vermelles, però som també els nostres valors i les nostres accions", ha afegit.

Koldo s'encara al Senat

L'antic assessor de l'exministre José Luis Ábalos, Koldo García, ha xocat aquest dilluns amb alguns dels senadors que l'interrogaven la comissió d'investigació sobre el cas de presumptes corrupteles en la compra de material sanitari durant la pandèmia. "A mi ja m'han crucificat viu. Jo ja no puc tenir relació amb ningú, no puc caminar pel carrer, per què mediàticament estic mort", ha asseverat en una pregunta del republicà Joan Queralt.

Garcia, que s'ha acollit repetidament al seu dret a no declarar davant la cambra alta, ha afegit que no té les "eines" per donar explicacions sobre un tema que està actualment judicialitzat. "Tots vostès em trucaran quan em declarin innocent? Aquesta és la pregunta que jo em faig", ha afirmat molest.

Illa, citat el dia 24

La Comissió d'Investigació al Senat per l'anomenat cas Koldo, que investiga presumptes irregularitats en la compra de material sanitari durant la pandèmia de la covid-19, va acordar citar per al 24 d'abril al matí l'exministre de Sanitat i cap de llista del PSC per a les eleccions del 12 de maig al Parlament. La campanya electoral començarà l'endemà mateix al vespre.

La Comissió també va citar a declarar, per avui a la tarda, el cap de gabinet quan Illa era ministre, Víctor Franco.