El TC avala que Puigdemont pot presentar-se a les eleccions amb el DNI caducat

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara de Ciutadans que pretenia impedir a l'expresident català Carles Puigdemont presentar-se a les eleccions del 12 de maig pel seu DNI "caducat".

La Sala Segona de la cort de garanties ha acordat no admetre a tràmit el recurs de Ciutadans contra la candidatura de Puigdemont, donada la inexistència de vulneració d'un dret fonamental tutelable en empara.

Ciutadans va presentar un escrit davant el TC en el qual sostenia que Puigdemont no pot presentar-se com a cap de llista de JxCat perquè "té la seva residència a Bèlgica".

"És jurídicament improcedent que, sobre la base d'un DNI vençut fa més de quatre anys, en el qual consta una informació de fa més de 14 anys, la Junta Electoral Provincial de Barcelona pugui deduir que el candidat compleix tots els requisits legals exigits, inclòs el de la residència", assenyalava el text, avançat pel Confidencial.

El recurs es fonamentava en una sentència del propi Constitucional que el 2021 va rebutjar que Toni Cantó es presentés a les eleccions madrilenyes com a candidat del PP per no haver-se empadronat a temps a la comunitat.

Però la Sala Segona constata que Ciutadans va tenir la possibilitat de posar en coneixement aquest fet sobre el DNI de Puigdemont quan el Jutjat del contenciós-administratiu número 2 de Barcelona, que fa uns dies va rebutjar ja una primera impugnació del partit, va donar trasllat a les parts de l'expedient administratiu.

En no fer-ho, aquesta falta d'invocació de la queixa en via judicial impedeix el seu enjudiciament amb motiu del recurs plantejat.

A més, no aprecia la vulneració del dret fonamental d'accés en condicions d'igualtat als càrrecs públics electius de la candidatura de Ciutadans, que denunciava la falta d'inscripció en el Cens Electoral de Residents-Absents de Carles Puigdemont, àdhuc sent notòria la seva residència a Bèlgica.

Sobre aquest tema, el tribunal recorda que per impugnar possibles irregularitats produïdes pel cens podia presentar una reclamació davant l'Oficina del Cens Electoral o impulsar un procés especial de tutela jurisdiccional dels drets fonamentals, si bé Ciutadans no va fer ús d'aquestes vies, com ja va posar de manifest la sentència del Jutjat de Barcelona.