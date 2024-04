Balcells avisa que els hospitals "no compleixin" amb el català rebran penalitzacions econòmiques

El conseller de Salut, Manel Balcells, avisa que els hospitals que "no compleixin" amb el català tindran penalitzacions econòmiques. Així ho ha afirmat en una entrevista al diari 'Ara', on ha admès que l'ús de la llengua catalana al sistema sanitari "és baix" i ha lamentat que, en els últims anys, ha estat una qüestió que no ha sigut "prioritària". "Hi ha hagut certa deixadesa: la realitat és que hi ha molts pacients que no són atesos en la seva llengua i estem treballant per revertir-ho", ha assenyalat. Segons ha dit, la propera setmana, el Servei Català de la Salut (CatSalut) emetrà una "instrucció específica" dirigida a tots els centres perquè assegurin que els professionals que contracten "saben català".

A l'entrevista al diari 'Ara', el titular de Salut ha recordat que fa uns mesos el Govern va posar en marxa un programa de cursos de català gratuïts i en hores de feina per a uns 4.000 professionals, amb l'objectiu que puguin acreditar el nivell que els pertoca pel seu rol -el B2 o el C1. En aquest sentit, ha subratllat que els centres tenen l'obligació d'oferir un itinerari formatiu i el temps perquè aprenguin la llengua a aquells professionals contractats que no tinguin el nivell.

"No consolidarem places d'interí si no tenen el nivell adequat de català, el B2 o el C1 en funció del seu rol. Exigirem als hospitals el compliment de la instrucció i, si no la compleixen, el centre tindrà penalitzacions econòmiques. En funció de l'incompliment de la instrucció n'hi haurà un percentatge, de la mateixa manera que s'ha de complir amb el Pla de Salut i amb les intervencions quirúrgiques", ha apuntat.

Preguntat per com es garantirà el compliment de la instrucció, Balcells ha indicat que se situarà una persona "referent" dins de cada centre que farà el seguiment de la formació dels professionals que ho necessiten, així com el seguiment de l'ús social i corporatiu de la llengua. Es tracta d'una mena de "referents i dinamitzadors" del català, en paraules del conseller. "No es tracta de castigar. No ho aconseguirem així. Es tracta d'oferir, acompanyar i exigir. Si no ho fem així, no ens en sortirem", ha assegurat.

Així mateix, també ha indicat que el Govern vol que hi hagi "voluntaris" als centres sanitaris perquè facin de parelles lingüístiques per ajudar en la formació, així com tirar endavant un estudi per quantificar el nombre de professionals sanitaris que hi ha al sistema que no parlen català per saber "la realitat" de cada centre.

"Els hospitals hauran de crear la figura del referent, assegurar el seguiment de l'itinerari i fer un diagnòstic de la situació. I si no ho compleixen hi haurà penalitzacions", ha sentenciat.