ERC, Comuns i CUP signen un compromís per a no pactar amb Vox ni amb Aliança Catalana

ERC, Comuns Sumar i la CUP han signat aquest dijous un document que els compromet a no pactar i allunyar-se de l’extrema dreta, i específicament de Vox i Aliança Catalana. Sota el títol ‘Declaració contra el racisme i l’extrema dreta de les candidatures a les eleccions del 12 de maig de 2024’, les tres formacions mostren la seva “preocupació” pel creixement de la ultradreta i demanen “fer-hi front de manera unitària i urgent”. “Si l’extrema dreta obté representació, no hi col·laborarem de cap manera; farem tot el possible per impedir els seus intents de fer servir les institucions democràtiques per atacar els drets de les persones”, diu el manifest que els compromet a no tractar amb Vox ni AC.

A més, expliquen que “l’extrema dreta no creix en base a arguments lògics, sinó fomentant les mentides i l’odi” i per això diuen que “no té sentit intentar debatre amb ells, perquè no existeix cap terreny compartit de respecte per a les persones i la democràcia”. “Per tant, farem tot el possible perquè els discursos d’odi no tinguin presència als actes electorals, i en tot cas no entrarem mai en diàleg amb ells”, afirmen.

De la mateixa manera, es comprometen a “no fer servir discursos d’odi, ni quedar-se en silenci si altres ho fan”. “L’experiència internacional demostra clarament que quan els partits establerts no combaten les idees racistes, masclistes, etc; a la llarga no resten suport a l’extrema dreta sinó que la normalitzen i l’enforteixen”, asseguren al document. És per això també que fan una crida a “participar a les properes eleccions utilitzant opcions democràtiques, per ajudar a deixar els ultres fora del Parlament”, tot qualificant Vox i AC de ser “la ultradreta que atempta contra els valors democràtics”.

Per últim, els tres partits s’han compromès a “fer el possible per difondre també els arguments d’Unitat Contra el Feixisme i el Racisme” enmig de la seva campanya i a distribuir material d’UCFR.