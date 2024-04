Jordi Pujol demana el vot per Junts el 12-M: "Ara toca Junts i votaré en Puigdemont"

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol s'ha pronunciat clarament a favor de votar Junts poques hores abans de l'inici de la campanya per al 12-M. "Votaré Junts. Rotundament votaré Junts. Ara toca Junts. I votaré en Puigdemont", ha assegurat Pujol en un sopar amb militants a Martorell. Segons Pujol, la llista que encapçala Puigdemont és "la que més s'acosta al que va ser Convergència" i la que se sent continuadora de la seva "tradició".

Per la seva banda, a través de X, Puigdemont ha agraït el gest de Pujol i ha recordat el seu primer míting a Girona en les primeres eleccions del 1980. "Jo encara no podia votar, però em va impressionar la força i la determinació per aixecar Catalunya després de la llarga nit del franquisme", ha dit.