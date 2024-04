El PSC guanyaria les eleccions amb Junts lleugerament per davant d'ERC, segons el CIS

El PSC, amb 39-40 escons, guanyaria amb claredat les eleccions catalanes mentre que Junts i ERC comencen la campanya electoral gairebé empatats, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Concretament, segons el sondeig que s'ha fet públic el dia que comença oficialment la cursa electoral, Junts (28-30) té un lleuger avantatge respecte a ERC (27-28).

El PPC passaria a ser quarta força passant dels 3 diputats actuals a una forquilla d'entre 13-14; i per darrere Vox (8-9), comuns (7-8) i CUP (5-7). La majoria independentista, que actualment és de 74 diputats, quedaria entre 60 i 67, sumant els dos possibles d'Aliança Catalana. Així doncs, no arribaria al llindar dels 68 de la majoria absoluta.

La candidatura de Salvador Illa milloraria els resultats de fa tres anys incrementant entre 6 i 7 escons. En canvi, tant ERC com Junts baixen respecte a les últimes eleccions del 2021 i lluiten per la segona plaça. El president de la Generalitat i cap de llista dels republicans, Pere Aragonès, es quedaria amb 5 o 6 escons menys. I Junts en perdria menys, entre 2 i 4. L'altre partit independentista amb representació al Parlament, la CUP, també perd escons, entre 2 i 4. Per tant, una part dels votants que a les últimes eleccions van apostar per partits independentistes aquesta vegada podrien anar al PSC.

El partit que creix més és, sense dubte, el PPC, que podria guanyar entre 10 i 11 escons passant de ser l'últim partit amb representació al Parlament a la quarta posició, per davant de Vox. Els populars es beneficien de la gran davallada de Cs, que amb una estimació d'entre el 2,3% i el 3,1%, perdria els 6 diputats i quedarien fora de la cambra catalana. El CIS tampoc dona representació pel partit independentista Alhora de l'eurodiputada Clara Ponsatí, que obtindria entre el 0,7% i l'1,2%.

En canvi, el partit d'extrema dreta Aliança Catalana sí que podria irrompre a la cambra catalana. El sondeig li atorga entre 0 i 2 diputats i una estimació de vot d'entre el 2,6% i el 3,4%.

Vox, amb 8-9 escons, retrocediria respecte als 11 actuals i passaria a la cinquena posició. Els comuns igualarien els 8 o en podrien perdre un després de la seva decisió de bloquejar els pressupostos, el detonant de l'avançament electoral. Mentre que la CUP es quedaria amb 5-7 diputats per sota dels 9 d'ara passant del cinquè al setè i possible últim lloc.

Pactes postelectorals

Amb els resultats que apunta el CIS les úniques possibles sumes de pactes postelectorals d'un govern amb majoria absoluta serien un tripartit d'esquerres (PSC, ERC i comuns) o bé una sociovergència (PSC-Junts). En canvi, un moviment polític semblant al de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona de PSC, comuns i PPC necessitaria la participació de Vox..

Els indecisos

Un 36% dels enquestats afirma que decidirà el seu vot durant l'última setmana de la campanya. I un 14,2% d'ells esperarà fins al final i no prendrà una decisió fins a la jornada de reflexió o el mateix dia de les eleccions del 12 de maig. En canvi, un 48% assegura que ja ha decidit el seu vot molt abans de l'inici de la campanya electoral. I un 12,4% ho fa a l'inici de la campanya. En canvi, un 1,5% manifesta que ja té clar que s'abstindrà el 12-M.

Preferències de president

El 24,8% vol que el candidat del PSC, Salvador Illa, sigui el president de la Generalitat després de les eleccions. En segon lloc se situa el cap de llista de Junts, Carles Puigdemont, amb el 17% i, per darrere, l'actual president de la Generalitat i candidat d'ERC, Pere Aragonès, amb el 14,6%.

L'enquesta es va realitzar del 11 al 22 d'abril. Així doncs, abans de l'anunci sorpresa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de plantejar-se si deixa el seu càrrec pels "atacs sense precedents" a la seva dona.