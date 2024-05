Junqueras dona per fet que es presentarà a la reelecció per presidir ERC al congrés del novembre

El president d'ERC, Oriol Junqueras, dona per fet que es presentarà a la reelecció al capdavant del partit al congrés extraordinari del 30 de novembre: "No renuncio a res". Durant la compareixença d'aquest dijous a la seu republicana, Junqueras ha argumentat que la seva dimissió temporal és una continuïtat de la carta que va publicar dimarts. Allà s'oferia a continuar liderant ERC "des del lloc que determini la militància", malgrat els resultats del 12-M. Junqueras ha afirmat que no s'ha sentit "pressionat" per ningú del partit, tot i que la secretària general, Marta Rovira, és partidària d'un relleu de tots dos, tal com ha anat explicant l'ACN. Rovira va avançar ahir que no es presentarà a la reelecció al congrés del 30 de novembre.

"Em veig amb forces de fer de president d'ERC". Junqueras va acceptar ahir a l'executiva dimitir el 9 de juny, després de les eleccions europees, però apunta a presentar-se a la reelecció durant el congrés del 30 de novembre. Junqueras es vol sotmetre a l'aval de la militància per saber "què volen" les bases del partit.

"No tinc pressa però tampoc no vull renunciar a res per ajudar el meu partit i el meu país", ha subratllat Junqueras. El president de la formació ha reiterat la seva "disposició" a ajudar "tant com sigui possible", si és que rep aquest "aval explícit i renovat" de les bases republicanes.

Junqueras entén l'anunci de la seva dimissió com la via per "fer efectiva" la carta de dimarts. Durant la compareixença d'avui -on ha acceptat algunes preguntes-, ha afegit que vol saber què creu la militància i la ciutadania sobre com pot "ajudar": "I jo vull saber el que volen i desitgen".

Es desmarca de Rovira i Aragonès

Junqueras s'ha desmarcat així de les decisions de Rovira i Pere Aragonès. La secretària general va anunciar ahir que no es presentaria a la reelecció, entenent que el cicle de l'actual direcció ha arribat al final i que cal una renovació dels lideratges. I el president del Govern en funcions va avançar dilluns que abandonaria la "primera línia política" un cop s'investeixi un nou cap de l'executiu.

Tal com avançava ahir l'ACN, Rovira ja fa mesos que creu que la seva etapa i la de Junqueras ha acabat, i així va fer saber al president del partit l'any passat. El resultat del 12-M ha acabat precipitant la seva decisió de no presentar-se a la reelecció a la secretaria general.

Junqueras i Rovira -al càrrec des del 2012- també han topat les últimes hores sobre la data de la convocatòria congressual. El president d'ERC volia que el conclave se celebrés el 25 de juliol, però la secretària general apostava per una "transició tranquil·la", i situar el congrés a finals d'any. Finalment tindrà lloc el 30 de novembre.

Nega pressions

Tot i això, Junqueras ha negat avui haver-se sentit pressionat per ningú del partit. "No, gens, en cap moment. Al contrari, m'he sentit sempre acompanyat, aquests dies també". L'encara president d'ERC ha asseverat que "respecta" totes les maneres i posicions de les persones que volen "ajudar a muscular" el partit. I que, de fet, celebra que n'hi hagi "moltes i variades".

Junqueras ha reiterat que vol contribuir al procés de "reconnexió i d'escolta" intern i que, per això, necessita "sortir al carrer", parlar amb "molta gent". Ha afegit que vol fer-ho amb una condició "d'igual a igual", i "a peu de carrer". I no des d'un determinat càrrec.

Junqueras ha comparegut sol a l'escenari, com també ho va fer Aragonès dilluns. Durant la compareixença del president d'ERC d'avui hi havia, al darrere de la sala da premsa, l'exconseller Juli Fernández; l'exdiputat i exlíder del Jovent Republicà Pau Morales; i alguns membres de l'equip proper a Junqueras, tant de comunicació com d'assessors.

Executiva de més de 4 hores

L'executiva d'ERC es va reunir ahir al vespre durant 4 hores i mitja. Fonts presents a la trobada explicaven a l'ACN que Junqueras havia rectificat dimitir de la presidència a partir del 9 de juny, tal com explicaria després el comunicat de premsa. Però ja s'intuïa que la dimissió seria temporal. El text oficial apuntava que Junqueras obriria un "procés de reflexió i escolta activa" abans de "decidir el seu futur".

El sector més proper a Rovira considera que Junqueras ho tindrà complicat per ser reelegit com a president d'ERC al congrés del juny, en cas que s'hi acabi presentant. Confien que de la cita del 30 de novembre en surti una nova direcció.