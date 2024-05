És a Catalunya i és una de les 10 trampes turístiques més 'perilloses' a nivell mundial

Quan parlem de 'trampes turístiques', a què ens estem referint amb aquest terme? No són res més que aquelles destinacions, o zones concretes d'una ciutat, que estan especialment pensats per a turistes, però que amaguen un perill que no s'observa a simple vista. La plataforma d'aprenentatge d'idiomes Preply ha elaborat un llistat amb les 20 trampes turístiques més perilloses a nivell mundial, i Barcelona és present entre les 10 primeres.

Les Rambles de Barcelona, en concret, se situen al número 5 del rànquing, per sota només de la Sireneta (Copenhaguen), la Torre Eiffel (París), el Checkpoint Charlie (Berlín), i en primera posició, Times Square ( Nova York).

L'esmentada plataforma d'aprenentatge d'idiomes ha recopilat comentaris i opinions sobre les Rambles, i ha trobat turistes que defineixen l'ambient que es respira en aquest cèntric carrer d'"animat i emocionant", mentre que altres consideren que es tracta d'una zona "aclaparadora i estressant". En general, consideren que les Rambles pateixen una agobiant massificació durant les hores punta i apunten que s'han de protegir de carteristes i furts a la zona.