El 86% dels catalans es porta bé amb els seus veïns, segons un informe del Grup Mutua Propietarios

Un 86% dels catalans afirma no haver tingut problemes amb els seus veïns. Així ho recull l'informe sobre la ‘Satisfacció Veïnal’ elaborat pel Grup Mutua Propietarios amb motiu del Dia Europeu del Veí, que identifica un descens en la valoració de les relacions personals, passant del ‘Notable’ (7,2) de fa un any a un ‘Aprovat alt’ (6,9). La falta de tracte (58%), l'excés de soroll (21%), la deixadesa dels elements comunitaris (15%) o la falta de col·laboració (13%) són les principals raons que motiven els desacords en una comunitat, i la causa que un 22% dels catalans admeti haver tingut queixes puntuals sobre el seu comportament i un 3% de manera recurrent.

“Una bona convivència entre els veïns permet estar conscienciat sobre les necessitats de l'entorn i contribueix a crear comunitats sòlides que milloren la qualitat de vida dels seus integrants i ajuden superar els desafiaments d'una forma efectiva”, explica Laura López Demarbre, Subdirectora General d'Estratègia, Clients i Canals Alternatius del Grup Mutua Propietarios.

D'acord amb l'estudi, a Catalunya existeix una bona relació comunitària: una mica més de la meitat dels catalans conversa amb els seus veïns de manera freqüent, encara que únicament el 40% coneix els noms de la majoria d'ells. En aquest sentit, si s'analitzen els típics ‘favors’ que influeixen de manera positiva en la convivència, set de cada deu asseguren haver prestat eines o algun ingredient de cuina de manera puntual, mentre que la col·laboració en les tasques comuns és menys freqüent: un 47% dels catalans no ho ha fet mai.

No obstant això, una millor o pitjor relació entre els veïns difereix en funció de les diferents zones. Així, mentre que, en les localitats més turístiques com les illes Balears, set de cada deu persones no acostumen a parlar amb els seus veïns, en el cas de les províncies de Barcelona i Girona aquest percentatge descendeix fins al 43% i 44% respectivament.

Com a conseqüència d’això, les províncies de Barcelona i Girona tenen una relació veïnal més estreta on el 57% i 56% parlen sovint amb els seus veïns i cinc de cada deu els ha visitat en alguna ocasió. A més, el 85% dels barcelonins no han tingut problemes amb els seus veïns, i el 89% dels gironins afirmen el mateix.

Altres factors que afecten a la satisfacció veïnal

L'informe del Grup Mutua Propietarios també revela alguns factors clau que influeixen a l'hora de valorar com ens portem amb els altres residents. En concret, els qui viuen de lloguer són menys propensos a relacionar-se: un 68% mai ha convidat a altres veïns a casa seva. En aquest mateix punt, els tarragonins, se situen entre els menys hospitalaris: un 52% ha estat convidat alguna vegada a casa dels seus veïns, enfront del 56% de la mitjana a Catalunya

Pel que fa a l'edat, a mesura que envellim estem més satisfets amb el nostre habitatge i els nostres veïns: mentre que els joves d'entre 18 i 34 anys qualifiquen la seva relació veïnal amb un 6,4, els majors de 55 ho fan amb un 7,3. “El canvi de les prioritats associat a l'edat o a la major resiliència que proporcionen els anys viscuts són factors que contribueixen d'una manera decisiva a estar més satisfet amb el teu lloc de residència”, assenyala Laura López Demarbre.

Altres punts que, d'acord amb l'estudi del Grup Mutua Propietarios, afecten a tenir una millor relació amb els veïns són la grandària de l'habitatge o els ingressos. En concret, les persones que resideixen en habitatges de més de 120 metres quadrats i les llars amb més ingressos són els qui, en major proporció, consideren la relació amb els seus veïns com més agradable. De la mateixa manera, la grandària del municipi també afecta a la qualitat de les relacions, sent les localitats de menys de 5.000 habitants les que compten amb una major satisfacció veïnal.