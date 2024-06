Populars, socialdemòcrates i liberals mantenen l'hegemonia a l'Eurocambra tot i que la ultradreta suma 12 eurodiputats

El Partit Popular Europeu, els socialdemòcrates i els liberals mantenen la majoria al Parlament Europeu, malgrat l'augment de l'extrema dreta. Segons els primers resultats provisionals, el Partit Popular Europeu s'ha imposat i es manté com a primera força a la cambra amb 189 eurodiputats, seguits dels socialdemòcrates amb 135 representants. Els liberals aconsegueixen la tercera posició amb 80 eurodiputats i en la quarta i la cinquena es queden els grups ultres Conservadors i Reformistes Europeus i Identitat i Democràcia, amb 72 i 58 eurodiputats respectivament. Segons les projeccions, els Verds han patit una davallada que els situa com a sisena força (52) i l'Esquerra es mantindria com el grup amb menys representants (36).