Desenes de vols acumulen retards a l'aeroport del Prat pel mal temps

Desenes de vols de sortida i arribada acumulen retards aquest dilluns com a conseqüència del mal temps a l'Aeroport del Prat. Segons consta a la web d'Aena, en les sortides s'han registrat almenys una setantena de demores, d'entre el quart d'hora i les tres hores. A més, altres vols han hagut de ser cancel·lats, com dos de Vueling a Sant Sebastià i Bilbao; i d'altres desviats en aeroports pròxims, com els de Girona i Reus, com per exemple vols procedents de Viena, dels aeroports de Londres Heathrow, Luton i Gatwick de les companyies British Airways i Easyjet, de Leeds (Jet2), Amsterdam (KLM), Hamburg (Eurowings), i Màlaga, Sevilla, Gran Canària, Tenerife i Florència (Vueling), entre d'altres.

A través de les xarxes socials, Aena ha informat de "meteorologia adversa per tempestes" a l'aeroport del Prat i ha recomanat als viatgers consultar l'estat del vol amb les companyies.

Aquest diumenge, el mal temps ja va causar retards i alguna cancel·lació després que un nucli tempestuós se situés durant tot el matí davant del mar.