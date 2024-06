Ferrocarrils encarrila la reforma d’Espanya i Gràcia a Barcelona

Després de mesos d’un treball gairebé invisible per mirar de desviar els serveis afectats, al gener van començar les obres de prolongació de l’L8 de Ferrocarrils per unir les estacions d’Espanya i Gràcia, un nou metro per a Barcelona que, a la fi, unirà els dos trams inconnexos de l’empresa pública: els ramals d’Igualada /Manresa i els del Vallès cap a Sabadell/Terrassa. El projecte, no obstant, té transformacions col·laterals. Una és la reforma de les estacions ja existents d’Espanya i Gràcia. Tot just s’acaba de licitar la redacció de projecte per anar cremant etapes i que en algun moment del 2029 aquest nou traçat destinat a rebre 70.000 viatgers diaris estigui en marxa.

El concurs, recentment publicat, té un pressupost de sortida d’una mica més de 600.000 euros. D’allà sortirà l’empresa que, en un termini màxim d’any i mig, haurà de presentar el croquis per adequar els dos baixadors afectats. L’obra per si mateixa requerirà d’una inversió de 22 milions d’euros. Tot el projecte, incloent-hi els 4,1 quilòmetres de túnels, l’obra ferroviària i la construcció de tres noves estacions (Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia) tindrà un cost d’uns 420 milions.

En el cas de l’estació d’Espanya, situada a la Gran Via, actualment funciona com a final de línia amb quatre vies. Amb la reforma prevista, les vies 1 i 2 seguiran com a cul-de-sac, mentre que les 3 i 4 seran passants. Aquesta actuació implicarà la reforma integral i l’ampliació del vestíbul, la construcció de nous accessos a les andanes i canvis en l’arquitectura i les instal·lacions dels nous espais creats en el context de la prolongació de la línia L8. Amb tot, l’accés al vestíbul, actualment a la zona central de la Gran Via (costat Hospitalet), es desplaçarà a la vorera de muntanya.

Sobre Via Augusta

L’estació de Gràcia que hi ha és a Via Augusta. No s’ha de confondre amb la nova (estaran unides), que serà a Travessera de Gràcia. La de tota la vida servirà per realitzar els intercanvis amb les línies que van a Reina Elisenda, avinguda del Tibidabo, Sabadell i Terrassa, cosa que requerirà, segons diuen les bases de la licitació, d’una "reforma integral de l’estació i de les vies que hi conflueixen".

Per fer-ho possible serà necessari "reformar i ampliar el vestíbul i les andanes, reformar els accessos a les vies, definir nous recorreguts d’evacuació i planificar la connexió amb el nou vestíbul de l’estació de Gràcia de la línia Llobregat/Anoia. La sortida d’emergència es desplaçarà a la part central de la plaça Gal·la Placídia. La connexió dels dos ramals obligarà a ampliar l’andana de les vies 2/4, i a anul·lar aquesta última, que dona servei a la línia que va a l’avinguda del Tibidabo i passarà a connectar amb la via 1 per poder mantenir l’operativa de l’L7.

Mentre la redacció de les actualitzacions d’aquestes dues estacions segueix el seu curs, els treballs previs per permetre que la tuneladora es posi a perforar ja estan en marxa, amb afectacions sobre la via pública, sobretot a Urgell i Gran Via.

Si res ho evita, la tuneladora començarà a treballar a finals del 2025. Abans haurà d’estar acabat el pou d’atac de Gran Via. Si res ho evita, quatre anys després quedaran unides totes les línies d’FGC. Però tractant-se d’obra ferroviària, i amb l’antecedent de l’L9, no hi aposteu massa fort.

