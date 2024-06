Junqueras oficialitza la renúncia a la presidència d'ERC i Rovira n'assumeix les funcions fins al congrés de novembre

Oriol Junqueras ja no és el president d'ERC. Almenys temporalment. El ja expresident del partit ha oficialitzat aquest dilluns al matí la renúncia al càrrec, durant la reunió de la permanent a la seu d'Esquerra. A partir d'ara, la secretària general, Marta Rovira, assumirà les funcions de la presidència del partit, fins al congrés del 30 de novembre, on ella deixarà el càrrec. Junqueras, al seu torn, es veu amb força per presentar-se a la reelecció a la presidència.

De fet, també aspira a ser cap de llista gràcies a l'amnistia, un cop torni a estar habilitat. Junqueras es dedicarà a partir d'ara ara a buscar "l'aval renovat" de les bases republicanes, no renuncia "a res", i dona per fet que es presentarà a la reelecció per presidir ERC.