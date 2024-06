Colomines obre la sessió constitutiva del Parlament alertant que "els jutges poden provocar cops d'estat judicials"

El president de la Mesa d'Edat del Parlament, Agustí Colomines, ha obert la sessió constitutiva d'aquest dilluns alertant que "una votació parlamentària mai no és un cop d'estat", però que "els jutges sí que poden provocar cops d'estat judicials". En aquests termes s'ha expressat el diputat de Junts+, que ha denunciat quan els magistrats, "en lloc de limitar-se a aplicar les lleis, adopten un paper més actiu" i "violenten el procediment democràtic". Colomines també ha considerat una "anomalia" que els diputats Carles Puigdemont, Lluís Puig i Ruben Wagensberg hagin de ser a l'exili, i ha retret que "ara hi ha polítics a Madrid que noten els efectes de les clavegueres". Els ha respost que "aquí fa anys que sabem què significa la 'lawfare'".

Agustí Colomines ha obert la sessió constitutiva del Parlament demanant un minut de silenci en honor de l'expresident de la cambra, Joan Rigol, i l'exdiputada Trinitat Neras, traspassats en les últimes setmanes. Fet aquest homenatge, ha pronunciat un discurs, d'uns 20 minuts, on ha reivindicat el dret a l'autodeterminació i ha denunciat la "repressió" judicial contra l'independentisme.

"Una votació parlamentària no és mai un cop d'estat, encara que el resultat de la votació no agradi a tothom", ha assegurat el president de la Mesa d'Edat, que ha reivindicat el "parlamentarisme". En canvi, ha contraposat, els jutges sí que poden "interferir" en el poder legislatiu i afectar la democràcia: "La funció dels jutges és una altra. A Espanya fa temps que s'ha oblidat i els jutges tenen un protagonisme exagerat".

En aquesta mateixa línia, Agustí Colomines, ha dit que "un ordre legal no sempre és un ordre just", i ha criticat que "els autoproclamats moderats sovint s’amaguen dins un búnquer constitucional per negar un principi bàsic: que les lleis estan al servei de la democràcia i no a l’inrevés".

El diputat de Junts+ també ha defensat el dret a l'autodeterminació, i ha fet referència als referèndums d'Escòcia o Catalunya. "El que genera malestar social no és que una part significativa d’una nació vulgui decidir el seu futur, sinó el conservadorisme o l’autoritarisme d’aquells que es neguen a admetre que el motor de la història és el canvi", ha sostingut.

Colomines també ha fet una defensa del pluralisme i ha sostingut que en democràcia "totes les veus han de ser escoltada, excloent-ne aquelles que atemptin contra la dignitat humana i els drets fonamentals". En el seu discurs també ha fet referència al moviment de les sufragistes, que "si no hagués lluitat, a costa de patir presó i exclusions, les dones no tindrien dret a vot".

La investidura de Sánchez i la de Puigdemont

En la seva defensa del parlamentarisme, Agustí Colomines ha recordat l'acord entre 7 partits diferents va servir per a investir "el candidat del segon partit en nombre de vots", en referència a Pedro Sánchez. També s'ha referit a les investidures de Pasqual Maragall el 2003 i de José Montilla el 2006. Aquestes referències arriben quan Junts+ manté viva la candidatura de Carles Puigdemont a la investidura.