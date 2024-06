El PSOE no contempla un avançament electoral a Catalunya i espera un acord per a un govern progressista

La portaveu del PSOE, Esther Peña, ha afirmat aquest dilluns que la seva formació no contempla una repetició electoral a Catalunya. En roda de premsa després de l'executiva del partit –que ha analitzat els resultats del 9-J- ha afirmat que els socialistes "respecten el resultat electoral" de tots els comicis i no comparteixen l'estratègia "de Feijóo" de "celebrar eleccions rere eleccions fins a obtenir el resultat que un vol". "No ho considerem ni ho valorem i tampoc en aquest cas a Catalunya".

Segons Peña, "el futur de Catalunya es decidirà a Catalunya" i malgrat que "avui és un dia important" amb l'elecció de la Mesa del Parlament, els socialistes "estan segurs que els representants al Parlament respectaran la voluntat dels catalans de passar pàgina i començar un nou temps amb Salvador Illa com a president de la Generalitat".

Per tant, ha dit, el PSOE "confia que es respectarà la majoria progressista que va sortir de les urnes i que hi hagi un acord que posi a funcionar com més aviat millor la Generalitat per recuperar el temps perdut per a Catalunya i per a la seva relació amb Espanya".