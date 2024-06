Els advocats d'ERC sol·liciten que s'apliqui l'amnistia a les 37 causes que afecten dirigents del partit

Les defenses jurídiques d'ERC han començat a entrar a partir de les 9 hores d'aquest dimarts tots els escrits demanant que s'apliqui la llei d'amnistia per tancar les 37 causes que afecten a dirigents del partit. Un cop publicada la llei al BOE, a primera hora d'avui, Esquerra ha activat els seus advocats per accelerar l'aplicació de la norma. Entre la quarantena de dirigents republicans que esperen quedar amnistiats hi ha noms com el de la secretària general d'ERC, Marta Rovira -exiliada a Suïssa, i ara amb funcions de presidenta, després de la dimissió ahir d'Oriol Junqueras-; Ruben Wagensberg -també a Suïssa-; Josep Maria Jové, Lluís Salvadó, Natàlia Garriga, Marta Molina, el mateix Junqueras, Raül Romeva o Dolors Bassa.

En declaracions a TV3, Wagensberg ha apuntat que l'amnistia s'hauria d'aplicar de manera "immediata", tot i admetre que els jutges intentaran "posar pegues". "És una causa que explica molt bé la causa general contra l'independentisme, i els serveix molt bé per boicotejar de moment l'aplicació de l'amnistia". El diputat, exiliat a Ginebra per la causa del Tsunami, ha subratllat que precisament els han imputat terrorisme per intentar frenar l'aplicació de l'amnistia.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts la llei d'amnistia als encausats del procés. Aquest era el darrer pas administratiu que faltava per permetre l'entrada en vigor la norma, aprovada al Congrés el passat 30 de maig. Des d'aquest moment, l'aplicació real de l'amnistia queda en mans dels jutges amb causes lligades al procés, que disposen de dos mesos per decidir si l'apliquen o no.

En cas de dubte, tenen la possibilitat de plantejar qüestions prejudicials a la justícia europea. Si no opten per aquesta estratagema, els jutges podran dictar "l'aixecament immediat" de les mesures cautelars que pesen contra els investigats, així com l'extinció de les ordres de detenció internacionals i estatals.