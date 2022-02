L'encara president del PP, Pablo Casado, s'ha reunit en privat amb el president de la Xunta d'Andalusia, Alberto Núñez Feijóo, abans de la trobada amb els presidents regionals del partit, a la que no assisteix Isabel Díaz Ayuso perquè no ostenta aquest càrrec orgànic del partit. Mentrestant, a les portes de Génova 13, ja tots els barons han demanat a Feijóo que prengui les regnes del partit com a relleu de Casado. L'andalús Juanma Moreno han afirmat que Feijóo és "la figura de referència" i el president del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha demanat unitat per impulsar el projecte del PP.

Casado s'ha acomiadat del Congrés aquest dimecres, però no està clar que l'encara president del PP presenti la dimissió amb caràcter immediat. De moment té convocada la Junta Directiva del PP dimarts de la setmana que ve, i podria aspirar a arribar políticament viu a aquesta cita per provar d'influir en la composició de la gestora o de la nova direcció del partit.

La reunió amb Feijóo

Casado ha provat de trobar una via d'acord amb el que podria ser el seu relleu. Feijóo ha explicat que havia estat citat per Casado a una reunió a soles i que després assistiria també a la reunió dels presidents regionals del PP. No ha aclarit si ha decidit fer el pas que li demana la resta de presidents autonòmics.

Mentrestant, els barons han mantingut la pressió. Ceniceros ha definit la reunió d'aquest dimecres com a "clau" per a la definició del futur del PP. "Un Congrés extraordinari ha de servir per passar pàgina", ha dit. La presidenta del PP de Cantàbria, Maria José Sáenz de Buruaga, també ha afirmat que la reunió "ha de marcar un abans i un després" i "posar punt i final a aquesta agonia".

Mentre Casado es reunia amb Feijóo, a les portes de la seu del PP tots els barons han apuntat ja a Feijóo com a relleu. El president del PP a Aragó, José Antonio Azcón, ha afirmat que cal "unit el partit" i "no crear problemes", i ha destacat el "currículum" d'Alberto Núñez Feijóo, que "pot acreditar quatre majories absolutes".

També el president del PP a Extremadura, José Antonio Monago, que ha demanat que cal "no generar més problemes", donar "solucions" i "posar punt i final tan aviat com sigui possible" a la situació actual del partit. El president del PP a Euskadi, Carlos Iturgaiz, ha afirmat que "tots esperem d'aquesta reunió que avui el partit surti més fort que mai, i per això cal el congrés extraordinari per trobar unitat amb un candidat". Ha demanat a Feijóo que "faci el pas endavant".

El president del PP al País Valencià, Carlos Mazón, ha demanat també que la situació es resolgui "tan aviat com sigui possible amb generositat i sentit comú". El president del PP a Castella i Lleó també ha elogiat a Alberto Núñez Feijóo, que "és un referent". "Hem de parlar de futur", ha dit. El president del PPC, Alejandro Fernández, no ha pogut ser present a la cita per una recent operació de genoll, però fonts del PP apunten que està en contacte telefònic amb la resta dels barons.

Beltrán, a favor de Casado

L'única veu fidel a Casado ha estat la presidenta del PP a Navarra, Ana Beltrán, que ha expressat aquest dimecres el seu suport a Casado i a les decisions que adopti. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha demanat "prudència, sensatesa i generositat" per provar de resoldre el que ha qualificat de "crisi terrible" del partit.