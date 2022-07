La Policia Nacional va evitar, abans que passés, la que hauria estat l'acció més cridanera contra la cimera de l'OTAN. Activistes del grup XR (Extinction Rebellion) i Joventut pel Clima pretenien entrar al Museu del Prado i protagonitzar una acció de protesta contra la reunió de l'aliança polític militar a Madrid.

La seva intenció, segons ha sabut Cas Obert, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, era accedir durant la cimera a la sala on hi ha el quadre de Las Meninas de Velázquez, el mateix lloc on va tenir lloc dimecres la foto del sopar de gala dels caps de govern.

Una dona, 40 entrades

Agents de la Brigada d'Informació i de Seguretat Ciutadana van participar a l'operació, que es va desenvolupar el dijous 23 de juny. Al principi, els activistes planejaven accedir al Prado durant la cimera de l'OTAN, però van decidir avançar la data dies abans que s'iniciés per evitar el desplegament de més agents de seguretat. Al final, però, no van aconseguir l'objectiu.

L'alarma va saltar, segons fonts policials, quan una dona va comprar 40 entrades per accedir al museu. El dispositiu desplegat va permetre identificar 21 activistes quan ja es disposaven a entrar al Prado. En registrar-los, els agents van trobar caretes i pancartes. Altres fonts parlen que portaven pots de pintura.

El pla

La intenció dels activistes de XR era, segons fonts policials, dissoldre's en grups pel museu i protagonitzar finalment una acció no violenta a la sala de Las Meninas, però el Prado ja estava blindat per la policia, de fet té permanentment una comissaria a interior del Museu.

El mateix grup va fer amb èxit una protesta al museu Reina Sofía dies després

Els membres de XR van tenir més sort i més facilitats pocs dies després, el dilluns 27, quan una trentena van aconseguir entrar al museu Reina Sofía i van realitzar una performance a la sala del "Guernica" de Picasso. En aquesta ocasió, els activistes es van desplomar a terra fingint estar morts. Quatre d'ells, vestits de gala, brindaven amb pancartes on es podia llegir "La Guerra és la mort de l'Art" i "Aquí es reuniran els senyors de la guerra".

Extinction Rebellion o XR és un grup ecologista que lluita contra el canvi climàtic i la passivitat dels governs. Va néixer a Anglaterra, on el 7 d'octubre del 2019 més de 500 persones van intentar ocupar i paralitzar l'aeroport London City, asseient-se durant tres dies davant de les portes de sortides i arribades. El seu símbol és un rellotge de sorra i el seu eslògan contra el canvi climàtic és “el temps s'acaba”. Afirmen distingir-se d'altres grups com Ecologistes en Acció i Greenpeace, dels quals afirmen que ja "formen part del cor".

Un moviment que afirma que no és violent

A Espanya, XR va viure la seva posada de llarg el desembre del 2019, durant la cimera del clima que es va celebrar a Madrid. Un portaveu d'Extinction Rebellion va explicar llavors que "som un moviment no violent. Sabem que estem a la lupa de la policia, però no tenim res a amagar". Defensen les ADNV (accions directes no violentes), encara que adverteixen als seus seguidors que "ens saltarem algunes lleis".

Fonts policials indicaven ja aleshores que "estan ben organitzats, es mouen per Telegram segons la teoria dels estornells. Un ideòleg guia tots i realitza els preparatius, però el dia de l'acció és un altre responsable l'encarregat de dir a la resta el que ha de fer fer, ells el segueixen sense preguntar. Així es garanteixen opacitat, seguretat i discrecionalitat”. El lloc i la finalitat de l'Acció de Desobediència No Violenta es desvetlla a l'últim moment. En el cas del Museu del Prado, la policia els esperava.