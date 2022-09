El Ministeri de Sanitat ha reportat aquest dimarts 200 nous contagis per verola del mico, cosa que eleva la xifra total a 6.947, segons l’actualització de dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE), amb la qual cosa Espanya torna a ser el país europeu amb més infeccions. En el darrer informe Catalunya acumula el 29,9% dels casos registrats a l'Estat. Es tracta de la segona comunitat amb més contagis registrats (2.075), per darrere de Madrid (2.424).

Segons Sanitat, a Europa s’han notificat fins al moment 16.294 casos de verola del mico, dels quals 3.785 han sigut comunicats a França, 3.533 a Alemanya, 3.345 al Regne Unit, 1.195 als Països Baixos, i 871 a Portugal.

A la resta del món, hi ha confirmats un total de 34.656 casos en països no endèmics, sent els Estats Units (21.985), el Brasil (6.129), el Perú (1.964), el Canadà (1.321), i Colòmbia (938) els més afectats.