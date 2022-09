L'operador ferroviari Iryo començarà a operar el seu servei d'alta velocitat a la línia Barcelona-Madrid el pròxim 25 de novembre, segons ha anunciat la companyia italiana. El preu dels bitllets per trajecte serà de 18 euros, i es podran comprar a partir d'aquest diumenge 18 de setembre. Iryo operarà 32 freqüències diàries -16 d'anada i 16 de tornada-, entre Barcelona i Madrid, amb què hi haurà almenys una freqüència cada hora. L'arribada d'Iryo es produeix en el marc de la liberalització de l'alta velocitat a l'Estat, dictada per la normativa de la Unió Europea i que va donar el seu tret de sortida a finals del 2020. Amb això, l'operadora es converteix en la tercera en oferir aquest trajecte, juntament amb Renfe i Ouigo.

L'operador ha detallat que, pròximament, començarà a operar a la resta de corredors d'alta velocitat: a partir del desembre, entre València i Madrid i, a partir del primer semestre del 2023, entre Madrid-Sevilla-Màlaga i Alacant.