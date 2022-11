La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha acusat el PP de "promoure la cultura de la violació" amb campanyes institucionals de diverses autonomies governades pels populars que "responsabilitzen les víctimes" de les agressions sexuals que puguin patir posant el focus en el seu comportament i no en l'agressor. Aquestes paraules durant la sessió de control d'aquest dimecres al matí han desfermat la indignació dels populars a l'hemicicle del Congrés, que han protestat i han interromput diversos minuts la sessió. La presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, els ha hagut de demanar silenci en reiterades ocasions. Batet també ha cridat l'atenció a Montero i ha retret que hagi utilitzat una expressió "inadequada".

"Aquesta expressió no és adequada en termes parlamentaris dirigida a un grup. Els demano respecte en les expressions que utilitzen i contenció en el llenguatge", ha dit Batet. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha demanat la paraula per "deixar molt clar" el contingut "altament ofensiu" de les afirmacions de Montero i ha defensat que el PP "ha lluitat i continuarà lluitant per la igualtat".

La titular d'Igualtat s'ha reafirmat en les seves paraules després de l'esbroncada. "Com li diuen a dir-li a una dona que vigili la seva copa en lloc de posar el focus en l'agressor?", ha preguntat Montero, que ha esgrimit una campanya de la Comunitat de Madrid sobre la submissió química o una de Galícia que adverteix les víctimes que "no hauria de passar, però passa" quan tenen comportaments com "anar a córrer a la nit".

Feijó: "Aquesta ministra el que havia de fer era recollir el seu despatx"

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat la dimissió de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i ha dit que el que havia de fer és "recollir el seu despatx". Feijóo veu "un disbarat" que el govern espanyol "segueixi sense modificar ni rectificar" la llei del 'només sí és sí' i ha retret a Montero que "doni lliçons als demés". "Que no es posi nerviosa, que assumeixi la seva responsabilitat i no segueixi enfangant la política espanyola", ha etzibat.

El PSOE censura les acusacions: "No hauria de jugar amb això"

El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Patxi López, ha censurat aquest dimecres les paraules de Montero. En declaracions als passadissos, López ha afirmat que "no li han semblat les millors paraules després de tot el viscut en aquest Congrés". "Precisament ella, que ha patit aquesta agressivitat verbal, no hauria de jugar a això", ha conclòs.

Rufián treu ferro a les paraules de la ministra

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha tret ferro a les paraules de la ministra d'Igualtat. "Tothom té dies desafortunats", ha dit Rufián en declaracions als passadissos de la cambra baixa. El portaveu dels republicans ha evitat "entrar en el contingut" de les afirmacions de Montero, però ha subratllat que el que ha dit "no és equiparable" a la "violència" exercida per Vox.