El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dimarts al Senat que el procés independentista ha acabat. "No he negat mai que el moviment independentista té presència, força i existeix, però una altra cosa és el procés", ha dit en resposta a la intervenció de la portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortès. Sánchez també ha afirmat que qualsevol solució per a Catalunya s'ha d'emmarcar en la Constitució i que ell "aposta per un acord on ens reconeguem totes les parts" i no per "passar la decisió als ciutadans". Independentment de la posició en contra del PSOE i del fet que hi càpiga o no a la Constitució, ha dit, "el referèndum no és la solució", i cal "no dividir i polaritzar més una societat que vol passar pàgina".

Segons Sánchez, el procés "estava basat en la unitat independentista" que "no existeix", en una unilateralitat, "que tampoc", i en "la confrontació" que ha deixat pas a una taula de diàleg que ara "és símbol d'una fase d'entesa que reconstrueixi la convivència danyada durant els anys". En aquest sentit, ha insistit que "seria bo" que el president de la Generalitat, Pere Aragonès "obrís també una taula de diàleg amb la resta de partits" a Catalunya, i especialment amb el primer partit de l'oposició, el PSC, que "defensa la unitat amb la resta d'espanyols". "A vegades em critiquen que vull trencar Espanya", ha dit, però "no sembla que Salvador Illa vulgui trencar Espanya i Catalunya", sinó que vol "convèncer i vèncer democràticament els que no representen la voluntat de la societat catalana de conviure".