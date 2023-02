La secretària d'Estat Igualtat, Ángela Rodríguez Pam, ha qualificat de "violència contra les dones" el cas del policia nacional infiltrat en moviments socials de Sant Andreu que ha acabat amb la querella de cinc dones activistes per abusos sexuals. "Amb claredat i rotunditat estem davant d'un cas de violència contra les dones. I després anomenem-la com vulguem si violència política o institucional", ha assenyalat Rodríguez Pam aquest diumenge en una entrevista a Rac1. "De fet, és preocupant que aquells que han de protegir els drets de les dones puguin tenir conductes reprotxables i potser constitutives de delicte", ha continuat la secretària d'Estat d'Igualtat, que diu que està en joc "la reputació de les forces i cossos de seguretat".

Després que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, obrís la porta a reformar la llei del 'només sí és sí', Rodríguez Pam assegura que treballen perquè hi hagi acord amb el PSOE. "No treballem amb dates límits ni línies vermelles. Això és d'un llenguatge de la política més masculina", ha volgut deixar clar la secretària d'Estat d'Igualtat. "Hem posat sobre la taula fins a sis propostes de reforma del Codi Penal. Ni una, ni dues, ni tres, ni quatre, ni cinc. Sis. I el PSOE continua enrocat en la seva des del desembre", ha etzibat Rodríguez Pam, que ha rebaixat igualment la polèmica per la reducció de penes a agressors sexuals per la llei del 'només sí és sí".

"És terrible, ningú ho vol veure. Però si ens acostem a la foto, moltes d'aquestes sentències en realitat només rebaixen uns mesos les condemnes", ha conclòs la secretària d'Estat d'Igualtat.