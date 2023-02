La comissió d'investigació de Pegasus ja ha concretat la data dels nous compareixents. L'ACN i Rac1 han tingut accés a l'acord del calendari, i el Parlament cita com a testimonis, per la sessió del 3 de març: el president espanyol, Pedro Sánchez; les vicepresidentes i ministres Nadia Calviño i Yolanda Díaz; la ministra Margarita Robles; el ministre Fernando Grande-Marlaska; l'exvicepresidenta i exministra Carmen Calvo; i l'exdelegada de la Moncloa a Catalunya Teresa Cunillera. Així ho ha aprovat la Mesa de la comissió, formada per ERC, Junts i la CUP, que es basa en el pla de treball aprovat el 20 de gener. L'òrgan el presideix el cap de files del grup d'ERC, Josep Maria Jové, amb el seu homòleg de Junts, Albert Batet, com a vicepresident.

La comissió també ha citat com a testimonis el fiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz, i el jutge del Suprem Pablo Lucas Murillo. D'altra banda, també demana la compareixença d'Ángel Gabilondo, defensor del poble; i de l'exsíndic de greuges Rafael Ribó. Els grups d'ERC, Junts i CUP-NCG van aprovar el 20 de gener el seu pla de treball, que inclou una vuitantena de persones per citar a comparèixer a la comissió del Parlament que investiga el 'Catalangate'. També Rajoy, Puigdemont, Reynders i Snowden A banda dels ja convocats pel 3 de març, la comissió també vol cridar l'expresident espanyol Mariano Rajoy; l'exministre i exlíder de Podem, Pablo Iglesias; la responsable del CNI, Esperanza Casteleiro i el que ho havia estat anteriorment, Félix Sans Roldán; i l'expresident del Govern Carles Puigdemont -membre del Comitè Pegasus al Parlament Europeu-; l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; l'actual delegada de l'Estat a Catalunya, Maria Eugènia Gay; i el qui ho va ser durant el govern del PP, Enric Millo. També es vol citar més endavant el comissari de Justícia de la Comissió Europea, Didier Reynders; Edward Snowden, l'analista que va filtrar dades de la NSA nord-americana; professionals vinculats a CitizenLab i responsables de les empreses NSO Group i Saito Tech. També responsables de la comissaria general d'informació -tant dels Mossos, com el seu comissari en cap, Eduard Sallent-, com de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Advocats contra la Fiscalia El 20 de gener ja van comparèixer en sessió de la comissió els advocats Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde i Benet Salellas. Els advocats del 'Catalangate' van acusar la Fiscalia d'obstaculitzar la investigació i desprotegir les víctimes. Van den Eynde va recriminar a la Fiscalia que "no recolzi cap investigació" i faci "un truc" aprofitant el desconeixement general sobre tecnologia. Salellas, advocat de Jordi Cuixart i membres de la CUP, va criticar la Fiscalia per qüestionar la "competència" dels tribunals espanyols". Al seu torn, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va assegurar que "quan aparegui el primer jutge espiat, llavors hi haurà avenços". A banda de Jové i Batet, la Mesa de la comissió la completen la diputada de la CUP-NCG Montserrat Vinyets, com a secretària; i els portaveus Oscar Aparicio i Jordi Terrades (PSC-Units), Marta Vilalta (ERC), Josep Rius (Junts), Sergio Macián i Alberto Tarradas (Vox), Xavier Pellicer (CUP-NCG), i Lucas Silvano Ferro (comuns). Segons l'article 57 del Reglament del Parlament, sobre les compareixences i sol·licituds d’informació, "les comissions han de substanciar la compareixença de les autoritats o els funcionaris que, d’acord amb la llei, tenen l’obligació de comparèixer davant la cambra".