El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els ministres Robles, Calviño, Díaz i Marlaska no compareixeran al Parlament de Catalunya i faran cas omís a la citació de la comissió d'investigació del Pegasus, que vol que donin explicacions pel cas d'espionatge davant la cambra el pròxim 3 de març. Així ho han avançat fonts de la Moncloa, que asseguren "des del màxim respecte institucional al Parlament" que el president espanyol i els seus ministres "només reten comptes davant el Congrés i el Senat", on –afegeixen- "ja han respost múltiples preguntes i compareixences sobre aquesta qüestió".

Segons aquestes fonts, aquest plantejament ha estat avalat pel Consell d'Estat en diverses ocasions, i per tant no hi ha cap discussió sobre l'obligatorietat, o no, de la compareixença del president espanyol a una cambra territorial.

Tot plegat després que la comissió donés llum verda al calendari de compareixences que situa al 3 de març les del president del govern espanyol, les vicepresidentes Nadia Calviño i Yolanda Díaz, i els ministres Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska. El Parlament també ha citat la mateixa data l'exministra Carmen Calvo i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.

A la llista de compareixences davant la comissió, també hi ha els noms del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, el jutge del Suprem que supervisa el CNI, Pablo Lucas, i el defensor del Poble, Ángel Gabilondo.

A banda dels ja convocats pel 3 de març, la comissió també vol cridar l'expresident espanyol Mariano Rajoy; l'exministre i exlíder de Podem, Pablo Iglesias; la responsable del CNI, Esperanza Casteleiro i el que ho havia estat anteriorment, Félix Sans Roldán; i l'expresident del Govern Carles Puigdemont -membre del Comitè Pegasus al Parlament Europeu-; l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; l'actual delegada de l'Estat a Catalunya, Maria Eugènia Gay; i el qui ho va ser durant el govern del PP, Enric Millo.

També es vol citar més endavant el comissari de Justícia de la Comissió Europea, Didier Reynders; Edward Snowden, l'analista que va filtrar dades de la NSA nord-americana; professionals vinculats a CitizenLab i responsables de les empreses NSO Group i Saito Tech. També responsables de la comissaria general d'informació -tant dels Mossos, com el seu comissari en cap, Eduard Sallent-, com de la policia espanyola i la Guàrdia Civil.