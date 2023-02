El ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha fet demanat aquest diumenge el compromís del sector esportiu contra l'LGTBIfòbia arran de la nova Llei de l'Esport, que recull mesures preventives i sancionadores per aquest tipus de discriminació. Iceta, que ho ha dit en un acte a Barcelona amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia en l'Esport, ha celebrat la nova llei: "Hem anat tan lluny com ha estat possible i necessari", ha dit. Amb tot, ha assenyalat que ara cal dur-ho a la pràctica. En aquest sentit, ha fet una crida perquè tots els actors de l'àmbit esportiu vetllin pel compliment de la legislació. "Que no hi hagi nens en un vestuari o casa amb por a practicar un esport perquè creuen que no seran acceptats", ha afirmat.

En una conversa amb l'esportista i secretari per a les polítiques LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, el ministre ha explicat que s'ha volgut contemplar en la llei diverses casuístiques perquè les formes en què moltes persones se senten condicionades són "molt diverses". Així, s'ha mirat de contemplar qualsevol tipus d'escenari de discriminació. Un dels punts destacats en positiu per Iceta és que a l'hora d'aprovar la llei "ningú s'ha atrevit a dir no, o que no era necessària".

A més, ha reivindicat que es contemplin mesures preventives i sancionadores en una llei esportiva. "L'esport és valors i exemple també, i ens defineix com a societat", ha assegurat. Tanmateix, tant ell com Gutiérrez han coincidit a destacar que per bé que s'hagi aprovat aquesta llei cal seguir treballant i continuar fent activisme. "O guanyem en el terreny dels valors o quedarà en paper mullat", ha manifestat Iceta, que ha admès que encara hi ha gent que amaga la seva orientació sexual.

I és que tots dos han agraït durant l'acte que si s'ha arribat fins aquí és també gràcies als que els van precedir i van "aixecar la bandera de la llibertat" en "temps foscos". "Gràcies als precursos hem pogut avançar tant", ha dit Iceta davant d'una vintena d'assistents a l'acte, entre els quals l'activista Jordi Petit. Per això, ha conclòs, cal un compromís per ser "hereus dignes" d'aquesta lluita. Per la seva banda, Gutiérrez, que és waterpolista, ha recordat també la seva experiència quan va decidir fer públic que era homosexual i ha valorat positivament que altres ho facin, com el cas recent del futbolista del Getafe Jacob Jankto.

Per acabar, l'assessora del Consejo Superior de Deportes (CSD), Judith Masiá, ha mostrat el seu compromís en aplicar la nova llei i ha destacat la importància de formar tècnics esportius perquè en la pràctica siguin capaços "d'identificar, prevenir i sancionar" qualsevol acció que impliqui discriminació. L'acte, celebrat a la seu del PSC Barcelona, havia de comptar amb l'alcaldable Jaume Collboni, que no hi ha assistit per malaltia.