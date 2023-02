L'AVE entre Barcelona i Madrid compleix aquest dilluns 15 anys des del seu primer viatge, un període durant el qual aquest corredor ferroviari ha doblat el nombre de passatgers que transporta cada any -fins als 12,1 milions del 2022, un 112% més que en l'arrencada de la ruta- i ha sumat un 51,7% més de trajectes -fins als 27.920 de l'any passat-.

Barcelona anhelava des de feia anys la connexió en alta velocitat amb la capital espanyola -la primera data anunciada va ser el 2004-, ja que des del 2003 l'AVE ja connectava Madrid amb Lleida i Saragossa i des del 2006 amb Tarragona.

El primer servei d'AVE es remunta al 1992 i va enllaçar Madrid amb Sevilla, i des d'aquell moment ja es va obrir un debat sobre quan s'acabarien connectant en alta velocitat les dues principals ciutats espanyoles.

Durant aquesta dècada i mitja, l'AVE amb origen o destí Barcelona -amb connexió directa a Madrid, però també amb possibilitat de parades a Lleida, Saragossa i Tarragona- ha estat usat per més de 140,6 milions de persones, i aquest servei d'alta velocitat de Renfe ha representat una alternativa rellevant davant del pont aeri que connecta Madrid amb la capital catalana.

Competència per a l'avió

El 20 de febrer del 2008 va tenir lloc el primer trajecte d'AVE des de la capital catalana, en aquest cas amb destinació Madrid. El tren va sortir a les 6.00 hores de l'Estació de Sants, alhora que un altre sortia des d'Atocha en direcció oposada. El primer va arribar amb vuit minuts per avançat sobre l'horari previst i el segon amb cinc.

L'AVE que va sortir des de Barcelona va congregar 250 passatgers, si bé gairebé un centenar eren periodistes convocats per donar testimoni de l'històric moment. D'aquell dia també es recorden la il·lusió i la satisfacció dels viatgers, que aleshores començaven a fer servir els telèfons mòbils per immortalitzar ocasions com aquesta.

La majoria de passatgers consultats aquell dimecres de febrer del 2008 per EFE van pujar al primer AVE per assumptes de negocis, i molts es van sorprendre per la comoditat d'aquest tren davant del pont aeri recurrent. El punt d'inflexió va arribar el 2012, any en què per primera vegada l'AVE va ser més utilitzat que l'avió en la connexió entre les dues capitals, una tendència cada cop més a l'alça.

En aquell moment, el trajecte entre Barcelona i Madrid es cobria en un mínim de 2 hores i 38 minuts; ara el viatge és vuit minuts més curt. El 2008, els trens amb Madrid per sentit i dia eren 17; avui en són 27.

Més serveis d'alta velocitat

L'AVE entre Barcelona i Madrid va ser el primer servei de Renfe d'alta velocitat que va albergar la capital catalana, però els anys següents aquests serveis es van multiplicar.

El 2008 va començar a operar l'Avant amb Tarragona i Lleida; el 2009 va circular el primer AVE que connectava Catalunya amb Andalusia sense parar a Madrid; l'Alvia cap al nord i nord-oest d'Espanya també va començar a funcionar el 2009; el 2013 van tenir lloc els primers viatges a AVE i Avant amb Girona i Figueres Vilafant; i ja el 2021 va entrar en funcionament l'Avlo, una mena d'AVE de baix cost, pensat més per a un públic jove i que viatja per lleure que no pas per qüestions de negocis.

Precisament el maig del 2021 els serveis d'alta velocitat de Renfe van compartir vies per primera vegada amb altres empreses privades, ja que va entrar en vigor la liberalització del servei.

Primer va començar a operar Ouigo, filial francesa de baix cost de la francesa SNCF, i més tard va entrar en escena Iryo, operador participat per la companyia valenciana Air Nostrum i la italiana Trenitalia.