El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dilluns una nova delegació amb seu a Colòmbia. En una atenció als mitjans des de Bogotà, en el marc del viatge institucional a l'Amèrica Llatina, Aragonès ha subratllat que l'objectiu és consolidar la relació "estreta" entre Catalunya i Colòmbia, i ampliar l'actuació de l'acció exterior de l'executiu a Sud-Amèrica. De fet, amb aquesta futura delegació, la presència institucional del Govern cobrirà gairebé el 100% del continent americà. Aragonès ha afegit que la nova delegació ha de ser una realitat "en els propers mesos".

L'executiu vol reforçar els lligams polítics, econòmics, socials i culturals amb Colòmbia, i dotar-los d'un marc de "relacions estables". El Govern entén que el país llatinoamericà és una de les grans potències regionals de Sud-Amèrica, amb una ubicació estratègica -amb costa al Pacífic i el Carib-, fet que li dona accés als mercats més importants de la regió.

En aquesta línia, el Govern veu Colòmbia com un país "prioritari" per a la Cooperació Catalana, el que més Ajut Oficial al Desenvolupament del Govern ha rebut. Una nova delegació permetrà, segons l'executiu, vehicular i redoblar el compromís del Govern i de la societat catalana amb el procés de pau i amb tots els actors (ONG’s, sindicats, entitats, agències, organismes internacionals) que hi treballen, tal com defensa el departament d'Exteriors que lidera la consellera Meritxell Serret.

La nova delegació a Colòmbia "complementarà i reforçarà" la tasca que, des del 2012, fa l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions (Acció). Colòmbia és la quarta economia més gran de Sud-Amèrica i les exportacions catalanes al país van assolir una xifra rècord el 2021, 360 milions d’euros, un 54% més que l’any anterior. A més, Catalunya concentra el 31% de les importacions de l’Estat a Colòmbia i gairebé el 10% de les inversions colombianes a l’Estat.

A Colòmbia hi viuen actualment 7.039 catalans i hi ha dues comunitats de catalans establertes, una a Bogotà i una a Medellín. A Catalunya hi viuen actualment 54.820 colombians.

Desplegament de la Xarxa de Delegacions

Amb la nova delegació del Govern a Colòmbia, la xarxa continua el seu desplegament i s’elevarà a 21 Delegacions. Actualment, la Generalitat té 20 delegacions a l’exterior, de les quals 13 estan plenament operatives, 5 ho estan parcialment i 2 estan creades per decret i en procés de constitució.

La posada en funcionament d’una delegació del Govern a l’exterior té quatre grans passos: el decret de creació, el nomenament del delegat o delegada, l’adquisició de personalitat jurídica i, per últim, l’obertura de la seu i la creació d’un equip humà. I es consideren plenament operatives les Delegacions que han completat tots els passos.

Hi ha dues Delegacions creades per decret, però encara sense funcionament: Brasil i Andorra. El procés de selecció està molt avançat i el Govern nomenarà els delegats durant aquest mes de març.

Aquesta mateixa setmana es farà un pas més en aquest sentit amb la inauguració de la seu de la delegació del Govern al Con Sud, a Buenos Aires. Serà la primera obertura física d’una Delegació de l'executiu de Pere Aragonès.

I en paral·lel, el Departament d’Acció Exterior seguirà estudiant i decidint, d’acord amb les prioritats del Pla Estratègic d’Acció Exterior i en coordinació amb tot el govern, la possible creació de noves Delegacions, com la de Colòmbia.